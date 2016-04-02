۶۲۰۰ ماموریت پزشکی نوروزی در مازندران انجام شد

زکریا اشک پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد چهار هزار و ۶۳۴ مورد غیر تصادفی و هزار و ۶۱۱ مورد مأموریت تصادفی بود و از مجموع بیماران غیر تصادفی هزار و ۸۳۱ مورد به مراکز درمانی منتقل شدند و ۱۰۵ مورد فوتی داشتیم.

وی بیان داشت: همچنین از مجموع مأموریت‌های تصادفی هزار و ۱۶۴ مورد به مراکز درمانی منتقل شدند و ۱۱ مورد فوت ناشی از تصادف بودند.

به گفته اشک پور، ۶۷۳ نفر از خدمات درمانی سرپایی در ایستگاه‌های سلامت، استفاده کردند.

بیش از ۱۱ میلیون مسافر شب ایام نوروز در مازندران اقامت کردند.