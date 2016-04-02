اقامت ۳۹۷ هزارمسافر در استان مرکزی/ خبرگزاری مهر رسانه برتر نوروز

سیدمحمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اقامت ۳۹۷هزار مسافر نوروزی در مراکز اقامتی استان از ۲۷ اسفندماه سال ۹۳ تا ۱۳ ‏فرودین ۹۵ خبر داد و اظهار داشت: از این تعداد هفت هزار و ۱۵۷نفر در هتل ها، سه هزار و ۳۹۰ نفر در مهمانپذیرها، هشت هزار و ۱۱۱نفر در خانه مسافرها، ۳۲۳هزار و ۲۴۶ نفر در کمپ های موقت(چادرهای مسافرتی در پارک ها)، ۵۲هزار و ۴۱۰نفر در مدارس، ۱۱۶هزار و ۹۶نفر در مهمانسرای ادارات، خوابگاه‌های دانشجویی و سالن های ورزشی استان مرکزی ‏اسکان داده شدند.‏

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان مرکزی افزود: با توجه به آمادگی مراکز گردشگری و همچنین ‏اختصاص ۷۶۰ کلاس در ۸۸ مدرسه و تامین چادرهای مسافرتی از سوی جمعیت هلال احمر، امسال هیچ مشکلی در خصوص ‏اسکان مسافران نوروزی نداشتیم.

وی تصریح کرد: به منظور ارایه خدمات مطلوب و رضایتمندی مسافران در ایام نوروز ۱۵۱ مورد نظارت و بازدید از هتل ‏ها، مهمانپذیرها، دفاتر خدماتی و سایر مراکز انجام شد که مجموعا ۱۳بازدید از ‏دفاتر خدمات مسافرتی، ۲۸ بازدید از رستوران های بین راهی، ۱۷ بازدید از مراکز اقامتی و۹۳ مورد بازدید از مراکز اسکان فرهنگیان، کمپ ها، مهمانسراها و خانه مسافرها به عمل آمده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی خاطر نشان کرد: در راستای همین بازدیدها، از این تعداد یک مورد تذکر به مراکز اقامتی و چهار مورد اخطار کتبی به مراکز پذیرایی و یک مورد تشویق به مراکز اقامتی به خاطر رعایت استانداردها ودستورالعمل های ابلاغی انجام شد.

۶۸۹هزار نفر از ماکن گردشگری و تارخی استان مرکزی بازدید کردند

سید محمد حسینی بااشاره به بازدید از اماکن مختلف فرهنگی، تاریخی استان مرکزی گفت: ۶۸۹هزار و ۲۸۰بازدیدکننده داخلی و خارجی نیز در این مدت از موزه، اماکن تاریخی و سایت های باستان شناسی، تفریحی و توریستی استان بازدید کردند که بیشترین بازدید را بیت امام خمینی‏‏(ره) با ۳۲هزار نفر به خود اختصاص داده است.

وی افزود: هفت هزار و ۸۹۳ نفر نیز از موزه‌های استان مرکزی بازدید کردند که بیشترین بازدیدها به ترتیب مربوط به بازدید مسافران نوروزی از موزه ‏چهارفصل اراک، موزه سالار محتشم خمین، مفاخراراک، موزه صنایع دستی حسن پور، موزه آشتیان، مسجد جامع ساوه، گنبد چهارسوق، فرهنگ و هنر تفرش و تکیه فرمهین‏ ‏بوده است.

حسینی تصریح کرد: روستاهای هدف گردشگری ورچه، انجدان، هزواه، وفس، سرآبادان، چناقچی علیا هم مسافران و گردشگران زیادی را به سوی خود کشاند و محوطه هاو سایت های بناهای تاریخی شهرهای نراق، تفرش، اراک، ساوه و محلات هم بیشترین بازدید را در بین آثار تاریخی به خود اختصاص دادند.

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان مرکزی بااشاره به میزان تردد طی این مدت در محورهای مواصلاتی استان مرکزی گفت: تعداد تردد خودروها در این ایام هشت میلیون و ۱۳۲هزار و ۴۴ تردد وسیله نقلیه سبک وسنگین بوده است.‏

حسینی تصریح کرد: طی این مدت بیش از ۶۸۰ خودرو شامل ناوگان امداد خودرو، کانون اتومبیلرانی، راهداری، ‏اورژانس، تعزیرات حکومتی، آتش نشانی، نیروی انتظامی ، هلال احمر، میراث فرهنگی و یک فروند بالگرد به ‏مسافران خدمات رسانی کردند.

وی خاطرنشان کرد: بیش از ۲۵۰۰ نفر در دستگاه‌های اجرایی و نزدیک به یک هزار و۱۰۰ نفر نیز از طریق ‏هتل‌ها، مهمانپذیرها، سفره خانه‌های سنتی و سایر تاسیسات گردشگری به مسافران نوروزی خدمات‌رسانی کردند.‏

توزیع ۷۰۰هزار بروشور و ۵۰۰ متر بنر برای ‏اطلاع رسانی اماکن گردشگری استان

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان مرکزی بااشاره به توزیع اقلام فرهنگی در استان مرکزی گفت: بیش از ۷۰۰ هزار بروشور و بیش از ۵۰۰ متر بنر برای ‏اطلاع رسانی به مسافران نوروزی چاپ و نصب شد و تعداد ۴۰ تابلو ورودی شهرها و محورهای اصلی مجددا رنگ آمیزی و بهسازی شد.

وی وضعیت اطلاع‌رسانی را از طریق رسانه های استان مطلوب ارزیابی کرد و ضمن تقدیر از رسانه ها افزود: اطلاع رسانی مطلوبی از طریق صداوسیما با برنامه های گل بهار، هفت سین، وقت شکفتن و بخش خبر شبکه آفتاب و خبرگزاری‌های استان در راستای معرفی استان و جاذبه های گردشگری آن در این ایام صورت ‏گرفت که در این میان خبرگزاری مهر، تسنیم و ایرنا در ایام تعطیلات با ارائه گزارشات تفصیلی از معرفی جاذبه های گردشگری، فرهنگی، تاریخی، مراکز اقامتی استان و... خوش درخشیدند.

حسینی تصریح کرد: در شهرهای محلات، دلیجان، نراق، آشتیان، ساوه، آوه، زرندیه، اراک ،خنجین فرمهین و خمین موسیقی ‏آئینی و بازی‌های بومی و محلی، همچنین جشنواره باسلق در نیم ور و جنگ شادی به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و تولد حضرت امام خمینی (ره) در خمین برای عموم مسافرین و هم استانی ها برگزار شد که مورد استقبال آنها قرار ‏گرفت.

وی افزود: در طول ایام نوروز و در راستای خدمت‌رسانی به مسافران نوروزی، تعداد ۲۵ نمایشگاه و بازارچه و فروشگاه صنایع دستی برای علاقمندان برپا شد.