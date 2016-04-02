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۱۴ فروردین ۱۳۹۵، ۱۳:۳۴

در گفتگو با مهر مطرح شد:

رشد ۷ درصدی بازدیدکنندگان از اماکن فارس/ حافظیه در صدر

رشد ۷ درصدی بازدیدکنندگان از اماکن فارس/ حافظیه در صدر

شیراز – مدیرکل میراث فرهنگی فارس گفت: در ایام تعطیلات یک‌میلیون و ۴۳۸ هزار و ۱۰۹ نفر از اماکن تاریخی و فرهنگی فارس بازدید داشتند که نشان از رشد ۷ درصدی نسبت به سال قبل دارد.

مصیب امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در ایام تعطیلات نوروز سال جاری یک‌میلیون و ۴۳۸ هزار و ۱۰۹ نفر از اماکن تاریخی و فرهنگی فارس بازدید داشتند که در مقایسه با بازدید یک‌میلیون و ۳۴۲ هزار و ۱۹۹ نفری سال گذشته شاهد رشد ۷ درصدی هستیم.

وی با اشاره به وضعیت اماکن مختلف در فارس تأکید کرد: از تاریخ ۲۵ اسفندماه سال گذشته تا ۱۳ فروردین سال جاری ۳۸۹ هزار و ۵۶۹ نفر از حافظیه بازدید داشتند که رتبه اول را به خود اختصاص داد.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس ادامه داد: تخت جمشید ۳۸۲ هزار و ۲۴۸نفر، سعدی ۲۵۱ هزار و۹۳۰ نفر، پاسارگاد ۱۵۷ هزار و ۵۵ نفر و ارگ کریم‌خان ۱۴۸ هزار ۶۶۲ نفر بازدیدکننده داشته‌اند.

امیری در خصوص وضعیت اقامت مسافرین در فارس نیز گفت: در این ایام ۴ میلیون و ۳۶۸ هزار و ۲۶۱ نفر شب در فارس اقامت داشته‌اند که شاهد رشد ۱۴ درصدی در مقایسه با سال قبل هستیم.

کد مطلب 3588582

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