مهلت ارسال طرح و متن به ۲ بخش جشنواره تئاتر رضوی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق فراخوان مهلت ارسال طرح، ایده و نمایشنامه روز ۱۵ فروردین ماه به پایان می رسد که بنا به تصمیم دبیرخانه و با توجه به تعطیلات نوروز و درخواست هنرمندان این فرصت به مدت ۱۰ روز تمدید شده است.

یازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر رضوی در بخش های تولید متون، خراسان، مسابقه و بین الملل برگزار می شود و عموم هنرمندان می توانند ایده ها، طرح ها و نمایشنامه های خود را با توجه به بندهای ذکر شده در فراخوان به دبیرخانه این جشنواره واقع در خراسان شمالی، شهر بجنورد، بلوار تربیت، مجموعه تئاتر شهر بجنورد، دبیرخانه جشنواره تئاتر رضوی ارسال کنند.

شماره تلفن ۰۵۸۳۲۲۳۴۴۱۱۵ دبیرخانه نیز در ساعت اداری آماده پاسخگویی به سوالات شرکت کنندگان خواهد بود.

یازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر رضوی با دبیری محمود عزیزی از ۱۶ تا ۲۱ مردادماه ۱۳۹۵ و با میزبانی استان خراسان شمالی برگزار می شود.