به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش که کاری از گروه تئاتر «کوانتوم» است و از دوشنبه ۱۶ فروردین‌ماه اجرای عمومی خود را در سالن حافظ آغاز خواهد کرد و بلیت های ۳ روز اول آن پیش‌خرید شده، روزهای پنجشنبه و جمعه در نوبت های ۱۸ و ۲۰ روی صحنه می رود.

نمایش «اودیسه» نوشته امین طباطبایی است و مهدی تاج الدین آن را دراماتورژی کرده است. در این نمایش بازیگرانی همچون کامبیز امینی، نگار عابدی، آرش دادگر، حسام منظور، امین طباطبایی، عمار عاشوری و سیاوش دادگر، امیر رجبی، مهراب رستمی، رسول مکوندی، جلال وفایی، رضا مرشد در آن ایفای نقش می‌کنند.

«اودیسه» در ۳ روز اول اجرا با ۳۰ درصد تخفیف برای عموم مخاطبان اجرا می‌شود.

امیر سرافرازیان طراحی صحنه، مرضیه برزی طراحی لباس، امیر رجبی طراحی پوستر و بروشور، رضا قاضیانی عکاسی آن را بر عهده دارند.

در این پروژه مهتاب شکریان، مهراب رستمی به عنوان دستیاران کارگردان، کاملیا غزلی مدیر روابط بین‌الملل، سارا یحیی مشاور فنی، مصطفی حسین خانی، امید نجومی و یاسمین هاشمی به عنوان دستیاران صحنه و سید مصطفی هاشمی نسب در ساخت دکور همکاری دارند.

«اودیسه» در کنار «ایلیاد» دومین اثر حماسی هومر، داستانسرای یونانی است. این کتاب که در اواخر قرن ۸ پیش از میلاد مسیح نگاشته شده است یکی از تأثیرگذارترین آثار ادبیات مغرب‌زمین به شمار می‌آید. «اودیسه» هومر ماجراهای اولیس را بیان می کند که پس از جنگ تروا و در راه بازگشت به خانه پشت سر می گذارد.