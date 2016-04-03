اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ پوند انگلیس سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

بلومبرگ : ارزش پوند انگلیس از ابتدای سال جدید میلادی تاکنون ۳.۶ درصد کاهش یافته است.

خبرگزاری فرانسه : یونان خواهان توضیح صندوق بین المللی پول نسبت به ارائه گزارش خلاف واقع این نهاد بین المللی راجع به وضعیت اقتصادی این کشور شد.

بلومبرگ : رشد اقتصادی کارخانجات انگلیس در ماه گذشته میلادی کمتر از پیش بینی های انجام شده بود.

رویترز : رشد اقتصادی اسکاتلند در سه ماه نخست سال جاری میلادی به دلیل کاهش بهای نفت، ضعیف گزارش می شود.

نیوزنو : بدهی دولتی بحرین تا پایان سال ۲۰۱۷ میلادی معادل ۶۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود.

خبرگزاری فرانسه : رکود اقتصادی برزیل عمیق تر شده است.

رویترز : بانکهای بزرگ از سرمایه گذاری در بازارهای نوظهور بیم دارند.

البوابه : مسیر جدید ترانزیتی بین ترکیه و اردن، صادرات ترکیه به کشورهای خاورمیانه را افزایش می دهد.

البوابه : اعتماد لبنانی ها به سرمایه گذاری اقتصادی در این کشور کاهش پیدا کرده است.

راشاتودی : انتظار می رود اوکراین به دلیل شرایط نابسامان اقتصادی خود تقاضای وام ۱۷.۵ میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول داشته باشد.

رویترز : مکزیک بودجه خود برای سال ۲۰۱۷ میلادی را ۱۰.۱ میلیارد دلار کاهش می دهد.

نیوزنو : شاخص اعتماد آمریکایی ها به رشد اقتصادی این کشور در ماه فوریه با کاهش روبرو شد.

عربین بیزینس : صادرات غیر نفتی «دبی» در سال ۲۰۱۵ میلادی نسبت به سال قبل از آن ۴۸ میلیارد درهم کاهش یافته است.