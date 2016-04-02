اپراتورها تا ۳ماه دیگر جابجا می شوند/ پوشش نسل ۴ در تمام شهرها

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی ظهر امروز شنبه در دیدار نوروزی خود با فعالان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات، برنامه های جاری این وزارتخانه را برای سال ۹۵ تشریح کرد.

وی با بیان اینکه در راستای کیفیت خدمات دهی و افزایش رضایتمندی مشترکان، طرح ترابرد پذیری شماره های موبایل را در ۳ ماهه اول امسال اجرایی می کنیم، گفت: امکان جابجایی اپراتور بدون تغییر در شماره مشترک باعث ایجاد رقابت در میان اپراتورهای موبایل و افزایش کیفیت و کاهش نرخ خدمات موبایل می شود.

وی با اشاره به اینکه طی ماه های اخیر تعداد استفاده کنندگان از اینترنت بر روی موبایل افزایش یافته است، ادامه داد: امیدواریم با گسترش پهنای باند اینترنت داخلی، حمایت از تولید اپلیکیشن و محتوا و نیز طرح های مرتبط با تلفن همراه، خدمات مناسبی را که مورد تائید مردم باشد، به آنها ارائه کنیم.

رونمایی از دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات در سال جاری

واعظی در مورد سایر پروژه های مدنظر در سال ۹۵ به رونمایی از طرح دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: در آینده نزدیک این پروژه به بهره برداری می رسد. در همین حال در صدد رونمایی از شبکه ملی اطلاعات برای سال ۹۵ هستیم.

وی افزود: پوشش تمامی شهرها به نسل سوم و چهارم موبایل از دیگر برنامه های در دست اقدام است که در سال ۹۵ اجرایی خواهد شد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه طرح تحقیق و پژوهش را به صورت جدی در وزارت ارتباطات دنبال خواهیم کرد، گفت: به دنبال این هستیم که نیازمندی داخل کشور را از ایده تا تولید اجرایی کنیم و در خریدهای مرتبط با فناوری اطلاعات از تولیدات داخلی استفاده کنیم.

واعظی اولویت سرمایه گذاری خارجی را از دیگر سیاست های مرتبط با این حوزه عنوان کرد و گفت: با اشاره به نامگذاری سال ۹۵ به سال اقتصاد مقاومتی و نیز کمیته ای که از سال گذشته در این رابطه در وزارت ارتباطات تشکیل شده است، حمایت از تولید داخل و بخش خصوصی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

توافق وزارت ارتباطات با شرکت مخابرات ایران

واعظی از توافق صورت گرفته میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با شرکت مخابرات ایران خبر داد و گفت: پس از برگزاری چندین جلسه به جمع بندی مشخصی در خصوص حضور دولت در هیئت مدیره شرکت مخابرات رسیده ایم و قرار است در هیئت مدیره کار به نوعی دنبال شود که اقدامات مدیریتی صورت گیرد. در همین حال، برای هماهنگی در جهت رفع مشکلات در یک فضای صمیمی و مثبت برنامه ریزی صورت گرفته است.

وزیر ارتباطات در مورد آمار ارسال پیامک های نوروزی نیز گفت: در این زمینه هنوز آماری نداریم اما در ملاقات نوروزی که با یکی از مدیران عامل اپراتورها داشتیم، اعلام شد که ترافیک اینترنت موبایل نسبت به سال گذشته ۶ برابر افزایش داشته و از ۱۲۰ ترابیت در ثانیه در نوروز ۹۴ به حدود ۷۰۰ ترابیت در ثانیه برای نوروز ۹۵ رسیده است.