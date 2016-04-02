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۱۴ فروردین ۱۳۹۵، ۱۴:۳۵

برنامه های وزیر ارتباطات برای سال ۹۵؛

اپراتورها تا ۳ماه دیگر جابجا می شوند/ پوشش نسل ۴ در تمام شهرها

اپراتورها تا ۳ماه دیگر جابجا می شوند/ پوشش نسل ۴ در تمام شهرها

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اجرای طرح ترابرد پذیری شماره های تلفن همراه در سه ماهه اول امسال خبر داد که با اجرای این طرح امکان جابجایی اپراتور برای مشترک بدون تغییر شماره ممکن می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی ظهر امروز شنبه در دیدار نوروزی خود با فعالان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات، برنامه های جاری این وزارتخانه را برای سال ۹۵ تشریح کرد.

وی با بیان اینکه در راستای کیفیت خدمات دهی و افزایش رضایتمندی مشترکان، طرح ترابرد پذیری شماره های موبایل را در ۳ ماهه اول امسال اجرایی می کنیم، گفت: امکان جابجایی اپراتور بدون تغییر در شماره مشترک باعث ایجاد رقابت در میان اپراتورهای موبایل و افزایش کیفیت و کاهش نرخ خدمات موبایل می شود.

وی با اشاره به اینکه طی ماه های اخیر تعداد استفاده کنندگان از اینترنت بر روی موبایل افزایش یافته است، ادامه داد: امیدواریم با گسترش پهنای باند اینترنت داخلی، حمایت از تولید اپلیکیشن و محتوا و نیز طرح های مرتبط با تلفن همراه، خدمات مناسبی را که مورد تائید مردم باشد، به آنها ارائه کنیم.

رونمایی از دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات در سال جاری

واعظی در مورد سایر پروژه های مدنظر در سال ۹۵ به رونمایی از طرح دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: در آینده نزدیک این پروژه به بهره برداری می رسد. در همین حال در صدد رونمایی از شبکه ملی اطلاعات برای سال ۹۵ هستیم.

وی افزود: پوشش تمامی شهرها به نسل سوم و چهارم موبایل از دیگر برنامه های در دست اقدام است که در سال ۹۵ اجرایی خواهد شد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه طرح تحقیق و پژوهش را به صورت جدی در وزارت ارتباطات دنبال خواهیم کرد، گفت: به دنبال این هستیم که نیازمندی داخل کشور را از ایده تا تولید اجرایی کنیم و در خریدهای مرتبط با فناوری اطلاعات از تولیدات داخلی استفاده کنیم.

واعظی اولویت سرمایه گذاری خارجی را از دیگر سیاست های مرتبط با این حوزه عنوان کرد و گفت: با اشاره به نامگذاری سال ۹۵ به سال اقتصاد مقاومتی و نیز کمیته ای که از سال گذشته در این رابطه در وزارت ارتباطات تشکیل شده است، حمایت از تولید داخل و بخش خصوصی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

توافق وزارت ارتباطات با شرکت مخابرات ایران

واعظی از توافق صورت گرفته میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با شرکت مخابرات ایران خبر داد و گفت: پس از برگزاری چندین جلسه به جمع بندی مشخصی در خصوص حضور دولت در هیئت مدیره شرکت مخابرات رسیده ایم و قرار است در هیئت مدیره کار به نوعی دنبال شود که اقدامات مدیریتی صورت گیرد. در همین حال، برای هماهنگی در جهت رفع مشکلات در یک فضای صمیمی و مثبت برنامه ریزی صورت گرفته است.

وزیر ارتباطات در مورد آمار ارسال پیامک های نوروزی نیز گفت: در این زمینه هنوز آماری نداریم اما در ملاقات نوروزی که با یکی از مدیران عامل اپراتورها داشتیم، اعلام شد که ترافیک اینترنت موبایل نسبت به سال گذشته ۶ برابر افزایش داشته و از ۱۲۰ ترابیت در ثانیه در نوروز ۹۴ به حدود ۷۰۰ ترابیت در ثانیه برای نوروز ۹۵ رسیده است.

کد مطلب 3588640

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