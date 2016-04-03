انتشار یک مصاحبه جعلی داد جرج کلونی را درآورد/ پاسخ مجله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، در بیانیهای که روز جمعه منتشر شد، این بازیگر گفت: «من با مجله هِلو مصاحبهای نکردم و نقلقولهایی که به من نسبت داده شده صحت ندارد. اینکه نقلقول اشتباه از شما چاپ کنند چیز غیرعادیای نیست، اما اینکه یک «مصاحبه اختصاصی» کاملا جعل شود چیز جدیدی است. مساله خیلی آزاردهندهای هم هست.»
کلونی همچنین به این نکته اشاره کرد که دیگر انتشارات معتبر از جمله ونیتیفر، مری کلر، د سان و ایونینگ استاندارد همگی از این مقاله نقلقول برداشتند و نام مجله را پایین آن ثبت کردند. این مقاله که به ازدواج کلونی با همسرش امل میپردازد، دیگر در وبسایت هِلو! قرار ندارد، اما میتوان آن را در موتورهای جستجو پیدا کرد.
حالا لینکی از این مقاله، مخاطب را به بیانیهای از سوی مجله هدایت میکند که در آن از «تعجب» آنها از اینکه کلونی اعلام کرده مقاله صحت ندارد گفته شده است. در این بیانیه آمده است: «گروه هِلو! این مصاحبه را با اطمینان از یک مدیر برنامههای مستقل خریداری کرد که نام او هم در پایان مقاله آورده شد. این خرید با این درک متقابل انجام شده که محتویات مصاحبه از تمام جهات صحت و اعتبار دارند.»
آنها این بیانیه را با این جمله به پایان بردند که «ما احترام عمیقی برای آقای کلونی و همسرشان امل قائلیم و همچنین تعهدی صادقانه به روزنامهنگاری محترم و موثق داریم.»
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