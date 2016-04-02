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۱۴ فروردین ۱۳۹۵، ۱۴:۴۲

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران

انتقال بنگاه های باربری از مرکز پایتخت منتظر رای شورای شهر است

انتقال بنگاه های باربری از مرکز پایتخت منتظر رای شورای شهر است

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل تهران با بیان اینکه نسبت به انتقال 33بنگاه باربری به خارج از شهر تهران اعتقاد راسخ داریم، گفت: در اینباره 33رای صادر شده اما این صنف به آرا اعتراض کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بابیان این مطلب تاکید کرد: این صنف از سال های گذشته در آرادکوه زمین دارند که زمین متعلق به این صنف تاکنون 30 تا 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، اما متاسفانه صاحبان مشاغل مذکور برای تکمیل زمین های خود به آرادکوه نمی روند و همچنان می خواهند در خیابان مصطفی خمینی، پامنار، خیابان های اطراف بازار تهران و در مرکز شهر بمانند.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با اشاره به اینکه اگر این صنف تا زمان معین از مرکز شهر تهران خارج نشوند، به طور قطع این صنف را تعطیل خواهیم کرد، خاطرنشان کرد: باربری با تردد خودروهای سنگین در مرکز شهر تهران باعث بروز آلودگی شدید هوا، آلودگی صدا، ترافیک و ایجاد مزاحمت های زیاد می شود.

وی با اشاره به اینکه باربری ها عمدتا بارهای حجیم را جابجا می کنند، ادامه داد: پوشاک و لوازم خانگی از عمده کالاهای این صنف است که برای شهرستان ها توزیع می شود.

قدیمی با بیان اینکه شهرداری تهران تاکید دارد نیاز نیست باربری ها با خودروهای سنگین وارد پایتخت شوند، گفت: باربری ها می توانند در مبادی ورودی و خروجی شهر تهران تحت عنوان بنگاه های باربری حضور داشته باشند و با سفارش تجار و بازاریان کالاهای مورد نظر خود را از همان نقطه به شهرستان ها انتقال دهند.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران ادامه داد: با انتقال باربری ها به خارج از شهر لزومی نیست که خودروهای سنگین به مرکز شهر و منطقه 12 وارد شوند؛ چراکه عمده بارها و کالاها به شهرستان ها انتقال می یابند. در تمامی کلان شهرهای دنیا پایانه باربری ها خارج از شهر و در مبادی ورودی و خروجی شهر است و حداکثر 15 کیلومتر مانده به شهر مستقر هستند.

 

 

کد مطلب 3588665
سیامک صدیقی

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