به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر نظری بعدازظهر شنبه در جمع مدیران شهرداری همدان گفت: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص نام‌گذاری سال ۹۵ امسال باید اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل سرلوحه کار مدیریت شهری همدان قرار گیرد.

نظری بابیان اینکه سال گذشته سالی پر چالش ازنظر مباحث مالی برای شهرداری‌های سراسر کشور بود، اضافه کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و رکودی که نشأت گرفته از فضای جهانی بود و در کنار آن تحریم‌های دشمنان علیه ایران اسلامی، مشکلاتی برای شهرداری‌ها به وجود آمد.

مدیریت شهری باید در سال جدید اقتصاد مقاومتی را در زوایای کار و عمل نهادینه کند

وی با تأکید بر اینکه مدیریت شهری باید در سال جدید اقتصاد مقاومتی را در زوایای کار و عمل نهادینه کند، افزود: توانمندی و هنر مدیریت شهری در شرایط سخت نمود پیدا می‌کند و شهرداری همدان باید با جدیت وارد عمل شود.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان نام‌گذاری امسال به نام سال اقتصاد مقاومتی بر اقدام و عمل را یک شاخص برشمرد و گفت: مدیران شهرداری باید از این شاخص به‌خوبی بهره گرفته و با عمل به آن توانمندی خود را نشان دهند.

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر همدان نیز گفت: باهمت و تلاش مجموعه مدیریت شهری امسال نامی خوب از همدان در اذهان مسافران باقی ماند.

حمیدرضا طبی مسرور با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر تحقق نام سال ۹۵ اظهار داشت: باید ضمن سرلوحه قرار دادن نام‌گذاری امسال، برای تحقق اهداف تبیین شده با تلاش مضاعف وارد کارشده و شهر همدان را در مقیاس و عنوان کلان‌شهری در سطح کشور مطرح کرد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر همدان نیز در این جلسه بابیان اینکه در طول ایام نوروز طبق نظرسنجی‌های صورت گرفته، شهروندان و مسافرین رضایتمندی خوبی از ارائه خدمات شهرداری داشتند، گفت: این امر نتیجه تلاش و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته بوده است.

بهره‌گیری از توان و تفکر نیروی جوان در برنامه‌های شهرداری کارساز بوده است

کامران گردان اضافه کرد: بهره‌گیری از توان و تفکر نیروی جوان در برنامه‌های شهرداری به‌ویژه ستاد اسکان شهرداری در این زمینه کارساز بوده است.

گردان پیگیری‌های کمیسیون های شورای اسلامی شهر همدان را در عملکرد مثبت شهرداری بسیار موثر دانست و افزود: در سال جدید مدیریت شهری همدان باید با بهره گیری از توان و نیروهای خود نوگرایی داشته و طرح های جدیدی را ارائه داده و اجرا کند.

وی با تاکید بر اینکه باید از روزمرگی پرهیز کرد، گفت: باید از تجربه شهرهای موفق در حوزه مدیریت شهری الگو گرفته و اقداماتی که صورت می پذیرد نیز در راستای جلب رضایت شهروندان باشد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر همدان اضافه کرد: شورا نیز باید در مباحث کاری و خدمت رسانی به مردم و توسعه تعامل و حمایت از شهرداری، به وظایف خود عمل کند.

رئیس کمیسیون برنامه بودجه حقوقی و امور اداری شورای شهر همدان نیز گفت: شهرداری همدان سال ۹۴ را با تمامی کاستی ها و محدودیت منابع به نحو مطلوب به پایان رساند.

حسین قراباغی با اشاره به اینکه براساس بررسی های صورت گرفته در ۵ سال گذشته کمترین منابع مالی شهرداری متعلق به سالهای ۹۳ و ۹۴ بوده است، افزود: علیرغم این امر، بیشترین خدمات ارائه شده در دو سال اخیر بوده که این توفیقی بزرگ برای مدیریت شهری همدان است.

وی با بیان اینکه امسال نیز باید با همت و همدلی در راستای تحقق بودجه ۹۵ تلاش مضاعفی انجام شود، با اشاره به نقش موثر تک تک نیروهای شهرداری در موفقیت مدیریت شهری اضافه کرد: مجموعه شهرداری به خصوص معاونت های اداری مالی و برنامه ریزی در سال ۹۴ اقدامات ویژه ای در زمینه تعرفه سال ۹۵ انجام دادند و کارها را کارشناسانه پیش بردند که اقدام آنها قابل تقدیر است.

رئیس کمیسیون معماری شهرسازی، فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر همدان نیز گفت: در سال ۹۴ علیرغم مشکلات اقتصادی در شهرداری همدان، با همدلی و همزبانی و همت مضاعف موفقیت هایی حاصل شد که رضایتمندی همشهریان را به دنبال داشت.

شورای اسلامی شهر همدان در تقابل با شهرداری نیست

ابراهیم مولوی با بیان اینکه شورای اسلامی شهر همدان در تقابل با شهرداری نیست، افزود: شورا در کنار شهرداری است و مدیریت شهری را برای رسیدن به اهداف حمایت و کمک می کند و انتظار می رود مجموعه مدیران نوآوری و خلاقیت و تفکرات نو را برای سال جدید در کارهای خود داشته باشند تا در فضای پسابرجام آن را در عمل دید.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان نیز در ادامه این جلسه از مجموعه پرسنل شهرداری در خدمت رسانی به شهروندان و عوامل ستاد استقبال و اسکان مسافران تشکر کرد و گفت: امسال با همت مدیریت شهرداری در آماده سازی شهر برای نوروز، نصب المانهای خوب و زیباسازی و تنظیف شهر اقدامات خوبی صورت گرفت که مورد رضایتمندی مسافرین، مسئولین و شهروندان قرار گرفت .

علی رضایی با اشاره به نامگذاری سال ۹۵ به عنوان سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل گفت : یکی از مظاهر جلوه های اقدام و عمل استفاده صحیح از منابع شهرداری است که اگر به درستی مدیریت و استفاده شود قطعاً این شعار محقق می شود.

رضایی توان نیروهای انسانی را سرمایه ارزشمندی دانست و با تاکید بر استفاده از این سرمایه افزود: مدیریت شهری باید از ظرفیت های فضای شهر در مباحث فرهنگی و اجتماعی و آموزش فرهنگی به نحو احسن استفاده کند.

وی بر سرلوحه قرار دادن برنامه محوری توسط شهرداری تاکید کرد و یادآور شد: باید برنامه هایی که برای سال ۹۵ تدوین شده مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای شهر همدان نیز ضمن ارج نهادن به زحمات مجموعه شهرداری همدان در سال ۹۴ گفت: امسال نیز شهرداری باید با همت مضاعف اقداماتی در شأن پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین انجام دهد.

محمد تبریزی نوگرایی و ایجاد خلاقیت در کارهای مدیریت شهری را ضروری دانست.

عضو شورای اسلامی شهر همدان نیز با تاکید بر تلاش مدیریت شهری در رسیدن به آرمانها و اهداف در سال جدید گفت: سال ۹۴ شهرداری همدان تلاش و کوشش فراوانی داشت اما کافی نبود.

محمد علی پرزاد با بیان اینکه در راستای داشتن شهری آباد و توسعه یافته باید گام های بلندی برداشت، افزود: در سال جدید باید با همت و همدلی به آرمانهای انقلاب جامه عمل پوشاند و در راستای رضایتمندی مردم ولایت مدار کار کرد.

تکریم ارباب رجوع باید سرلوحه کارکنان شهرداری قرار گیرد

وی با اشاره به اینکه تکریم ارباب رجوع باید سرلوحه کارکنان شهرداری قرار گیرد، گفت: با توجه به گستردگی فعالیت شهرداری امید است امسال بحث سرمایه گذاری با جدیت پیگیری شود و در تمامی مناطق سرمایه گذاری صورت پذیرد و درآمدهای پایدار برای شهرداری ایجا کرد.

رضا میرزایی دیگر عضو شورای اسلامی شهر همدان نیز با تاکید بر عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری در تحقق شعار امسال گفت: عملکرد و زحمات تک تک افراد مجموعه شهرداری همدان در تمامی حوزه ها در سال گذشته جای تقدیر دارد.

میرزایی با بیان اینکه شورای اسلامی شهر همدان از مدیران شهرداری انتظار تحول دارد، افزود: تعدادی از دستگاههای اجرایی و نهادها حلقه اتصال حاکمیت با جامعه هستند و عملکرد آنها بر بدنه جامعه تاثیرگذار بوده که شهرداری یکی از این ارگانها است و باید با جدیت در امر خدمت رسانی وارد شود.

رضا غلامی خجسته عضو دیگر شورای اسلامی شهر همدان نیز به مشکلات مالی شهرداریها اشاره کرد و گفت: علیرغم این مشکلات و محدویت منابع زحمات شهرداری همدان که با تلاش خود اجازه ندادند این دغدغه به شهروندان منتقل شود قابل تقدیر است.

وی با اشاره به اینکه شورا از شهرداری حمایت و پشتیبانی می کند، افزود: برای داشتن شهری توسعه یافته و خدمت رسانی به مردم باید از تمام توان استان و مسئولین استانی کمک و بهره گرفت.

شهردار همدان نیز گفت: سال ۹۴ سال همدلی و همزبانی در شورا و شهرداری همدان بود و امسال نیز مدیریت شهری با توجه به نامگذاری سال به عنوان «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» این شعار را سرلوحه کار خود قرار داده است.

سید مصطفی رسولی از ابلاغ به موقع بودجه ۹۵ توسط شورا به شهرداری تشکر کرد و افزود: شهرداری این بودجه را در ایام نوروز به مناطق و معاونت ها ابلاغ کرده تا در شروع سال جدید کارها با تلاش مضاعف آغاز شود و کاری معطل نماند.

رسولی با تاکید بر اینکه سعی مدیریت شهری بر این است تا در سال ۹۵ بهتر از سال ۹۴ عمل کند، اضافه کرد: انتظار می رود براساس برنامه ریزی هایی که از قبل صورت گرفته با هماهنگی شورا و شهرداری پروژه های تاثیرگذاری در سطح شهر اجرا شود.