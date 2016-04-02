نخستین جلسه اقتصاد مقاومتی؛ از غیبت مدیران تا تهیه سند لرستانِ ۹۶

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر شنبه جلسه ای با عنوان «برنامه کوتاه مدت، اقدام و عمل» در دفتر استاندار لرستان برگزار و در آن موضوع تهیه سندی تحت عنوان «لرستان ۹۶ -۹۵، تحقق اقتصاد مقاومتی، رونق سرمایه گذاری و اشتغال» مطرح شد.

در ابتدا معاون برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان لیستی از پروژه های معرفی شده از سوی دستگاه های اجرایی استان برای درج در سند نامبرده و تکمیل تا خرداد ۹۶ ارائه داد.

علی رغم تاکید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برای حضور الزامی مدیران دستگاه های اجرایی در این جلسه و تصمیم گیری نهایی در خصوص تهیه سند لرستان ۹۶ – ۹۵ بسیاری از مدیران استان در جلسه حضور نداشتند تا استاندار لرستان از رئیس دفتر خود بخواهد با مدیران غایب تماس گرفته و آن ها را به جلسه فرا خواند.

معاون برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان به ۱۵ پروژه ارائه شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در این سند اشاره کرد و گفت: این پروژه ها شامل مجتمع فولاد و ذوب آهن ازنا، صنایع غذایی دریاچه گهر، توسعه پتروشیمی کوهدشت، کارخانجات دارویی بایر افلاک، لاستیک سازی لرستان، شهرک تخصصی پتروشیمی، مجتمع آهک صنعتی هیدراته، سنگبری سنگ های گرانیتی مخملکوه و ... هستند.

باید لرستان سهم قابل قبولی از بازار عراق را داشته باشد

استاندار لرستان پس از شنیدن پروژه های پیشنهادی در بخش صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: لازم است در این سند تکلیف منطقه ویژه اقتصادی بروجرد، بندر خشک خرم آباد، شهرک صنعتی شماره دو دورود، شهرک شماره سه بروجرد و منطقه ویژه اقتصادی خرم آباد که مجوزهای آن ها گرفته شده است، مشخص شود.

هوشنگ بازوند از رشد صادرات غیرنفتی استان در سال گذشته خبر داد و گفت: عملکرد هشت ماهه استان طی سال گذشته در بحث صادرات غیرنفتی با رشد ۹۳ درصدی مواجه بود لذا استانداری لرستان باید متولی بخش صادرات غیر نفتی و تعیین میزان آن باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید لرستان سهم قابل قبولی از بازار عراق را داشته باشد، عنوان کرد: باید در بحث بازرگانی استان اقدامات بیشتری صورت گیرد و پی گیری هایی در خصوص افزایش سهم لرستان از بازار عراق انجام شود.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه بازار عراق بازاری بکر بوده که در اختیار ما باید قرار گیرد، افزود: در اسفند ماه سال گذشته سرمایه گذار مجتمع کشت و صنعت لرستان با دعوت از چند مسئول کربلای عراق به دنبال بازاریابی برای فروش محصولات خود بود لذا انتظار داریم بخش خصوصی استان این روند را دنبال کرده و به دنبال بازاریابی کالای خود باشد.

بازوند خواستار پیگیری اعتبارات ملی به‌ویژه اعتبارات ردیف های متفرقه از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان شد و افزود: از این مسئول تقاضا می شود همه دستگاه ها را ملزم کند که از محل اعتبارات متفرقه یا شناور درصد مشخصی از اعتبارات را دریافت تا بتوانند پروژه های تعریف شده در سند نامبرده را تکمیل کنند.

تبدیل آبیاری سنتی به مکانیزه در ۱۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی

معاون برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان برگزاری چهار همایش را از اقدامات این سازمان تا خرداد ماه سال ۹۶ دانست و گفت: برگزاری سمینار رفع موانع نرم افزاری سرمایه گذاری در استان، برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری، برگزاری همایش دوره های آموزشی افزایش بهره وری در استان و بررسی امکان سنجی فرصت های سرمایه گذاری استان از اقدامات این سازمان خواهد بود.

امیدی به پروژه های بخش کشاورزی استان اشاره کرد و بیان داشت: تبدیل آبیاری سنتی به مکانیزه در ۱۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان، احداث سه هزار هکتار باغ میوه، احداث شبکه فرعی در سطح ۱۰ هزار هکتار اراضی پایاب سدها و ایستگاه های پمپاژ، اتمام ایستگاه های پمپاژ میشاخور، میلیون، چم کوشک، زیودار، جلگه خلج و آمیران کوشکی از جمله این پروژه ها هستند.

وی افزود: احداث کشتارگاه صنعتی طیور با خط صادراتی، تکمیل کشت و صنعت دامپروری لرستان، احداث گاوداری شش هزار راسی الیگودرز، احداث ۴۰ هکتار گلخانه و کاشت گیاهان دارویی در سطح ۳۵۰ هکتار از دیگر پروژه های معرفی شده از سوی سازمان جهاد کشاورزی لرستان هستند.

گازرسانی به ۲۵۰ روستای استان

معاون برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان به پروژه های پیشنهادی سازمان میراث فرهنگی استان برای درج در سند لرستان ۹۶ – ۹۵ اشاره کرد و گفت: تکمیل، ایجاد و تجهیز موزه مردم شناسی بروجرد، تکمیل موزه قوم لک الشتر، تکمیل موزه صنایع دستی هنرهای خانه آخوند ابو، احیای کاروان سرای چمشک، احیای کاروان سرای گوشه شهنشاه، احیای خانه بزرگمهر و مستجاب الدعوه بروجرد از جمله این پروژه ها هستند.

امیدی افزود: ایجاد نمایشگاه دائمی صنایع دستی در خرم آباد، ساماندهی و مرمت پل های شکسته و پل صفوی، تکمیل هتل های صخره ای، شاپورخواست، بام لرستان و ناصری همچنین تکمیل کمپینگ گردشگری در شهرستان های دوره چگنی، درب گنبد، دورود، ازنا و بروجرد و ایجاد زیرساخت های دریاچه گهر، آبشار بیشه، آبشار افرینه، و آبشار گریت از دیگر پروژه های سازمان میراث فرهنگی هستند.

وی بیان داشت: فرودگاه خرم آباد دو پروژه از جمله عملیات اجرایی بهسازی ورودی فرودگاه و تنوع پروازها (کیش، قشم، دبی، استانبول و ارمنستان) را برای درج در سند استان معرفی کرده است.

امیدی به پروژه های بخش انرژی اشاره کرد و گفت: شرکت گاز لرستان در نظر دارد تا خرداد ماه ۹۶ عملیات گازرسانی به ۲۵۰ روستای استان را به اتمام رسانده و کار گازرسانی به شهرک صنعتی شماره سه شهرستان خرم آباد و شهرک سنگ این شهرستان را انجام دهد.

وی افزود: شرکت توزیع برق لرستان نیز متعهد شده است تا پایان اسفند ۹۵ کار برق رسانی به روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان که دارای راه دسترسی هستند را به اتمام رساند.

بنابراین گزارش، رسیدگی به پروژه های دیگر دستگاه های اجرایی استان برای درج در سند لرستان ۹۶ - ۹۵ به دلیل غیبت برخی مدیران و کم بودن وقت جلسه به جلسه دیگری موکول شد.