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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۹:۰۶

نگرانی پاکستان از حمله داعش به منطقه «پاراچنار»

نگرانی پاکستان از حمله داعش به منطقه «پاراچنار»

نیروهای امنیتی پاکستان به اهالی منطقه «پاراچنار» درباره حملات احتمالی داعش و گروه «سجنا» وابسته به طالبان پاکستان هشدار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، نیروهای امنیتی پاکستان به اهالی منطقه «پاراچنار» درمورد حملات احتمالی گروه تروریستی «داعش» و گروه «سجنا» وابسته به طالبان پاکستان و حملات احتمالی این دو گروه هشدار دادند.

به گفته یکی از اهالی «پاراچنار» گلوله باران ساعت ۹ شب خوف و هراسی در منطقه بوجود آورده است.  

منابع امنیتی اعلام کردند: نیروهای داعش و گروه سجنا وابسته به طالبان پاکستان در منطقه «کیماتی» در ولایت «پکتیا» افغانستان پناهگاه دارند و به پاسگاه های مرزی در خاک پاکستان حمله می کنند.

نیروهای امنیتی پاکستان با مقامات محلی قبایل «توری»، «بنگش»، و «منگل» دیدار کرده اند و آنها را از خطرات احتمالی در منطقه «پاراچنار» آگاه کرده اند.  

لازم به ذکر است در روزهای اخیر به پاسگاههای مرزی در منطقه «بورکی» حملاتی صورت گرفت و از سویی داعش فعالیت خود را در ولایت «ننگرهار» افغانستان شروع کرده است.

کد مطلب 3588703
علی کاووسی نژاد

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