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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۲:۲۱

تورنمنت بین المللی ورزش های آبی - دوبی

اسامی شناگران تهرانی اعلام شد

اسامی شناگران تهرانی اعلام شد

اسامی شناگران اعزامی به مسابقات قهرمانی ورزش های آبی امارات از سوی هیات شنای استان تهران اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیات شنا، شیرجه و واترپلو استان تهران، اسامی شناگران تهرانی حاضر در رقابت های قهرمانی ورزش های آبی امارات از سوی مسئولان هیات استان اعلام شد. اسامی شناگران تهرانی به شرح زیر است:

۱-  سامان قپانوری ۱۷-۱۶ سال / رشته: ۸۰۰ و ۴۰۰ متر آزاد/۲۰۰ و ۴۰۰ متر مختلط/  ۵۰ ،۱۰۰، ۲۰۰متر قورباغه
۲-  علیرضا همتی ۱۷-۱۶ سال/ رشته: ۵۰ متر آزاد و پروانه/ ۱۰۰ متر آزاد و پروانه
۳-  سامان سپید دست ۱۷-۱۶ سال/ رشته: ۱۰۰،۲۰۰ متر پروانه/ ۲۰۰،۴۰۰ متر مختلط انفرادی/۲۰۰،۴۰۰،۸۰۰ متر آزاد
۴-  مهران قاسم زاده ۱۳-۱۲ سال/رشته: ۱۰۰،۲۰۰متر پروانه/۲۰۰ متر مختلط انفرادی/۵۰،۱۰۰،۲۰۰ متر قورباغه/۱۰۰،۲۰۰ متر آزاد
۵-  عرفان مقدم ۱۳-۱۲ سال/٥٠،١٠٠ متر آزاد/٥٠،١٠٠ متر كرال پشت/٥٠،١٠٠ متر پروانه
۶-  علیرضا ملکی ۱۵-۱۴ سال/رشته۴۰۰،۸۰۰،۱۵۰۰ متر آزاد/۲۰۰،۴۰۰ متر مختلط انفرادی/۱۰۰، ۲۰۰متر قورباغه
۷-  متین فتحی ۱۵-۱۴ سال/۵۰،۱۰۰،۲۰۰ متر پروانه/ ۲۰۰ متر مختلط انفرادی
۸-  سامیارعبدلی ۱۵-۱۴ سال/۵۰،۱۰۰،۲۰۰ متر قورباغه/۲۰۰،۴۰۰ متر مختلط انفرادی
۹-  علیرضا امین زمردی ۱۵-۱۴ سال/۱۰۰ و ۵۰ متر آزاد /۱۰۰ و ۵۰ متر پروانه/
۱۰-  عرشیا مرادی ۱۳-۱۲ سال/۵۰،۱۰۰،۲۰۰ متر پروانه/ ۲۰۰متر مختلط انفرادی
۱۱-  امیر عباس امرالهی ۱۷-۱۶ سال/۱۰۰،۲۰۰ متر پروانه/ ۲۰۰،۴۰۰ متر مختلط انفرادی
۱۲-  ساسان حجتی ۱۵-۱۴ سال/۴۰۰،۸۰۰،۱۲۰۰ متر آزاد
۱۳-  فرجاد محمودی ۱۵-۱۴ سال/ ۵۰،۱۰۰،۲۰۰ متر قورباغه / ۲۰۰ متر مختلط انفرادی
۱۴-  آرمان صانعی رده سنی بزرگسالان/۵۰،۱۰۰،۲۰۰ متر آزاد/ ۲۰۰ متر مختلط انفرادی
۱۵-  احسان شفاهیان رده سنی بزرگسالان/۵۰،۱۰۰متر پروانه/ ۱۰۰،۲۰۰ متر آزاد
۱۶-  محمد رضا ملک خانبانان رده سنی ۵۰ سال به بالا/۵۰ متر آزاد/۵۰ متر پروانه
همچنین هدایت این تیم به عهده آقایان علی محمد رحیمی و سید محمد موسوی خواهد بود. 
غلامحسین کریمی نیز به عنوان سرپرست تیم اعزامی را در امارات همراهی می کند.                                                                       

کد مطلب 3588704

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