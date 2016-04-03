اسامی شناگران تهرانی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیات شنا، شیرجه و واترپلو استان تهران، اسامی شناگران تهرانی حاضر در رقابت های قهرمانی ورزش های آبی امارات از سوی مسئولان هیات استان اعلام شد. اسامی شناگران تهرانی به شرح زیر است:

۱- سامان قپانوری ۱۷-۱۶ سال / رشته: ۸۰۰ و ۴۰۰ متر آزاد/۲۰۰ و ۴۰۰ متر مختلط/ ۵۰ ،۱۰۰، ۲۰۰متر قورباغه

۲- علیرضا همتی ۱۷-۱۶ سال/ رشته: ۵۰ متر آزاد و پروانه/ ۱۰۰ متر آزاد و پروانه

۳- سامان سپید دست ۱۷-۱۶ سال/ رشته: ۱۰۰،۲۰۰ متر پروانه/ ۲۰۰،۴۰۰ متر مختلط انفرادی/۲۰۰،۴۰۰،۸۰۰ متر آزاد

۴- مهران قاسم زاده ۱۳-۱۲ سال/رشته: ۱۰۰،۲۰۰متر پروانه/۲۰۰ متر مختلط انفرادی/۵۰،۱۰۰،۲۰۰ متر قورباغه/۱۰۰،۲۰۰ متر آزاد

۵- عرفان مقدم ۱۳-۱۲ سال/٥٠،١٠٠ متر آزاد/٥٠،١٠٠ متر كرال پشت/٥٠،١٠٠ متر پروانه

۶- علیرضا ملکی ۱۵-۱۴ سال/رشته۴۰۰،۸۰۰،۱۵۰۰ متر آزاد/۲۰۰،۴۰۰ متر مختلط انفرادی/۱۰۰، ۲۰۰متر قورباغه

۷- متین فتحی ۱۵-۱۴ سال/۵۰،۱۰۰،۲۰۰ متر پروانه/ ۲۰۰ متر مختلط انفرادی

۸- سامیارعبدلی ۱۵-۱۴ سال/۵۰،۱۰۰،۲۰۰ متر قورباغه/۲۰۰،۴۰۰ متر مختلط انفرادی

۹- علیرضا امین زمردی ۱۵-۱۴ سال/۱۰۰ و ۵۰ متر آزاد /۱۰۰ و ۵۰ متر پروانه/

۱۰- عرشیا مرادی ۱۳-۱۲ سال/۵۰،۱۰۰،۲۰۰ متر پروانه/ ۲۰۰متر مختلط انفرادی

۱۱- امیر عباس امرالهی ۱۷-۱۶ سال/۱۰۰،۲۰۰ متر پروانه/ ۲۰۰،۴۰۰ متر مختلط انفرادی

۱۲- ساسان حجتی ۱۵-۱۴ سال/۴۰۰،۸۰۰،۱۲۰۰ متر آزاد

۱۳- فرجاد محمودی ۱۵-۱۴ سال/ ۵۰،۱۰۰،۲۰۰ متر قورباغه / ۲۰۰ متر مختلط انفرادی

۱۴- آرمان صانعی رده سنی بزرگسالان/۵۰،۱۰۰،۲۰۰ متر آزاد/ ۲۰۰ متر مختلط انفرادی

۱۵- احسان شفاهیان رده سنی بزرگسالان/۵۰،۱۰۰متر پروانه/ ۱۰۰،۲۰۰ متر آزاد

۱۶- محمد رضا ملک خانبانان رده سنی ۵۰ سال به بالا/۵۰ متر آزاد/۵۰ متر پروانه

همچنین هدایت این تیم به عهده آقایان علی محمد رحیمی و سید محمد موسوی خواهد بود.

غلامحسین کریمی نیز به عنوان سرپرست تیم اعزامی را در امارات همراهی می کند.