امیرمسعود شهرام‌نیا قائم مقام نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نتایجی که ایران از حضور در نمایشگاه امسال کتاب پاریس کسب کرده است، ضمن اشاره به اینکه این نمایشگاه جزو نمایشگاه‌هایی است که دارای مخاطب عام است و یک نمایشگاه تخصصی محسوب نمی‌شود، گفت: از سال گذشته بحث حضور تهران به عنوان شهر مهمان ویژه در نمایشگاه کتاب پاریس مطرح بود که البته با توجه به زمان اندکی که در اختیار بود، این اتفاق برای سال جاری نیفتاد، ضمن اینکه مسئولان نمایشگاه کتاب پاریس تمایل بیشتری به حضور شهر اصفهان به عنوان شهر مهمان ویژه در نمایشگاه آتی کتاب پاریس داشتند که موضوع در دست بررسی است.

وی با بیان اینکه «با توجه به برنامه‌ریزی برای حضور جدی‌تر در نمایشگاه کتاب پاریس در سال‌های آتی، ما امسال با برنامه‌های بیشتر و منسجم‌تری و در یک غرفه بزرگتر در نمایشگاه کتاب پاریس شرکت کردیم»، حضور چهره‌های شاخص برخی از حوزه‌های فرهنگ و ادبی کشور مانند احمد سمیعی‌گیلانی، میرجلال‌الدین کزازی، حسین معصومی همدانی، ژاله آموزار، مجید قیصری و ...، و همچنین کمک گرفتن از برخی چهره‌های ادبی خارجی مانند لیلی انور را در برگزاری برخی نشست‌های غرفه ایران در این نمایشگاه، و نیز برگزاری مراسم «روز ایران» در این دوره را اقداماتی در راستای برداشتن گام محکم و پیش درآمدی برای حضور بهتر در نمایشگاه آتی که شهری از ایران شهر مهمان افتخاری آن دوره خواهد بود، عنوان کرد.

دیدار قائم مقام نمایشگاه کتاب تهران با مدیرنمایشگاه کتاب پاریس

مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی در پاسخ به این سوال که در زمینه مبادله رایت کتاب‌های ناشران ایرانی با ناشران فرانسوی و سایر کشورها در نمایشگاه امسال کتاب پاریس، ایران چه دستارودی داشته است؟، اینگونه اظهار نظر کرد که: معمولاً قرارهایی که منعقد می‌شود، منجر به عقد قرارداد مبادله یا خرید و فروش رایت کتاب نمی‌شود اما بعضی از ناشران ایرانی که خودشان در نمایشگاه حضور داشتند و یا به ما نمایندگی داده بودند، موفق شدند به توافقاتی اولیه دست یابند اما نباید توقع داشت که در ایام خود نمایشگاه این توافق‌ها به نتیجه نهایی هم منجر شود.

قائم مقام نمایشگاه کتاب تهران درباره نتایج مذاکراتش با مدیر نمایشگاه کتاب پاریس و محورهای مورد بحث در این دیدار دوجانبه، گفت: در این دیدار سه موضوع مطرح شد؛ حضور شهر مهمان (افتخاری) از ایران در نمایشگاه کتاب پاریس، حضور ناشران فرانسوی در ایران و گسترش ارتباطات فیمابین و هم موضوع گسترش تعاملات فرهنگی مرتبط با کتاب و نشر. در زمینه حضور ناشران فرانسوی در ایران و احیاناً علاقه‌مندی آنها به حضور در بازار نشر ایران، من با مدیر نمایشگاه کتاب پاریس در خصوص ایجاد تورهایی برای بازدید آنها از ایران و آشنایی بیشترشان با وضعیت نشر کشورمان، مذاکراتی انجام دادیم و یک کانال رسمی برای پیگیری این موضوع مشخص شد. علاوه بر این مقرر شد فضایی بیشتر از سال گذشته برای حضور ناشران فرانسوی در نمایشگاه بیست و نهم کتاب تهران در نظر گرفته شود که هم اکنون در حال پیگیری این موضوع از طریق سفارت فرانسه در تهران و رایزنی فرهنگی ایران در پاریس هستیم.