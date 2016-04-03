ابهاماتی در پرونده بازیکن خارجی استقلال/ آخرین اولتیماتوم فیفا

به گزارش خبرنگار مهر، عدم توجه به دو اولتیماتوم قبلی که فیفا به استقلال در مورد رودریگو توزی اعلام کرده بود و البته عدم پیگیری حقوقی پرونده این بازیکن که هفته چهارم لیگ برتر ایران را ترک کرد، در نهایت به سومین و ظاهرا به آخرین اولتیماتوم فیفا ختم شد.

پیگیری های خبرنگار مهر نشان می‌دهد که نامه فیفا روز چهارم فروردین ماه به باشگاه استقلال رسیده و ۱۸ روز مهلت برای پرداخت مبلغ قرارداد توزی داده شد تا طلب وی که برای تمام مدت فصل شکایت کرده و معادل ۳۷۰ هزار دلار است و البته ۵ درصد هم جریمه روی آن کشیده شده برای استقلال دردسرساز شود.

این در حالی است که اصلا نماینده باشگاه استقلال این پرونده را پیگیری نکرده و شاید اگر این پرونده پیگیری می‌شد و دفاع تمام قدی از آن صورت می‌گرفت مبلغ بدهی استقلال در همان ۵۰ هزار دلار توافق سال گذشته تمام می‌شد. در هر صورت استقلال حالا باید کل مبلغ را بعلاوه جریمه تا هشت روز دیگر پرداخت کند تا با کسر امتیاز مواجه نشود.