سپهوند سهمیه المپیک ریو را از دست داد/ سفر بی حاصل تیم ملی به چین

به گزارش خبرنگار مهرٰ، مجید سپهوند بوکسور سنگین وزن ایران و آخرین نماینده باقی مانده تیم ملی در مسابقات قاره ای چین با شکست مقابل بوکسور اردنی در مرحله رده بندی سهمیه المپیک ریو را از دست داد. پیش از این احسان روزبهانی در وزن ۸۱ کیلوگرم جواز حضور در المیک ریو راکسب کرده بود.

تیم ملی بوکس ایران با ترکیب ۸ بوکسور عازم چین شده بود و تنها بوکسوری که موفق شد تا مرحله نیمه نهایی و سپس رده بندی پیش برود نماینده سنگین وزن ایران بود که به علت مصدومیت شانس کسب سهمیه را از دست داد.

بوکس ایران تنها یک فرصت کسب سهمیه المپیک دارد و آن هم رقابتهای آذربایجان است.البته به غیر از آن مسابقات لیگ حرفه ای بوکس نیز برای بوکسورهای رینگ APB می تواند به مسافران ریو بیافزاید.