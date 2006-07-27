نادريان: مزد زحمات خود را گرفتم

رضا نادريان كه چهارشنبه شب در رقابت هاي نوجوانان جهان موفق به كسب مدال طلا شد در گفت وگو باخبرنگار "مهر" ضمن بيان مطلب فوق اظهار داشت: سطح بازي ها خيلي بالا بود. اين رقابت ها نشان داد كه تكواندو جهان به سرعت در حال پيشرفت است .در روز اول كره اي ها به فينال راه پيدا نكردند كه اين خود گواه اين مدعا است.

وي در رابطه با مبارزات خود گفت :مربيان ما اردوهايي عالي را تدارك ديدند كه اين باعث بالا رفتن ميزان آمادگي نفرات تيم شد. من هم كه سخت تمرين كرده بودم با راهنمايي مربيان و تلاش فراوان، حريفان خود را يكي پس از ديگري شكست داده و موفق به كسب مدال طلا شدم .

نادريان در پايان از تيم هاي آمريكا، تايلند، چين و كره جنوبي به عنوان تيم هاي خوب اين دوره از مسابقات نام برد و در مورد داوري ها نيز گفت: نسبتا قضاوت ها خوب بود ولي مشكلاتي هم داشت.