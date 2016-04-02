ثبت نام در همایش ملی بانوان فعال قرآنی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین همایش بانوان فعال قرآنی در سال ۹۵ همزمان با برگزاری سی و سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران(۲۲ تا ۲۸ اردیبهشت ۹۵) در تهران برگزار میشود.
در این همایش هرساله از بانوان متعددی که در حوزههای مختلف پژوهشی، هنری، رسانه، آموزشی و ...فعالیت دارند با حضور مسئولان کشوری تجلیل میکند که در سال آتی شاهد برگزاری هفتمین دوره آن خواهیم بود.
پیش از این زمان ثبت نام برای ارسال رزومه بانوان قرآنی تا پایان اسفندماه سال ۹۴ اعلام شده بود که این زمان تا ۲۰ فروردینماه ۹۵ تمدید شد.
علاقهمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند به نشانی اینترنتیwww.Quran-iran.com مراجعه کنند
نظر شما