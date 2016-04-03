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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۸:۵۱

مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمانشاه:

تصفیه خانه فاضلاب شهرستان جوانرود ۴۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد

تصفیه خانه فاضلاب شهرستان جوانرود ۴۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد

کرمانشاه - مدیرعامل شرکت آبفای استان کرمانشاه گفت: تصفیه خانه فاضلاب شهرستان جوانرود با ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجرا بوده که با تامین اعتبارات تا پایان امسال آماده بهره برداری خواهد شد.

منصور کیاور در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای ۱۶ طرح و پروژه آب و فاضلاب در شهرستان جوانرود طی سال گذشته از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۰۰ درصد جمعیت این شهرستان از خدمات شرکت آب و فاضلاب برخوردارند.

وی همچنین با اشاره به در دست اجرا بودن پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهرستان جوانرود، خاطر نشان کرد: این پروژه هم اکنون از پیشرفتی ۴۰ درصدی برخوردار بوده که با تخصیص اعتبار تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: طی سال گذشته بیش از ۶۸۰ فقره تعویض کنتورهای فرسوده و معیوب، یک هزار و ۴۰۰ مورد رفع حوادث در شبکه های فرعی و اصلی آب و فاضلاب و نیز بیش از ۸۷۰ مورد واگذاری انشعابات آب و فاضلاب به مشترکین این شهرستان انجام شده است.

کیاور در ادامه بیان کرد: همچنین خدماتی از جمله کلرسنجی آب به تعداد ۹ هزار و ۱۴ مورد، شستشوی شبکه های توزیع خطوط انتقال به طول ۱۳۴ کیلومتر به همراه ۵ باب شستشوی مخازن ذخیره آب و نیز احداث و لایروبی و ۶۸۲ مورد همسطح سازی و تعویض دریچه منهول فاضلاب صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمانشاه اظهار داشت: شناسایی انشعابات غیرمجاز به تعداد ۱۱ فقره به همراه بیش از ۵۶۰ مورد پیمایش ملک به ملک مشترکین و استاندارد سازی یک هزار و ۴۱۶ فقره از انشعابات آب و فاضلاب از جمله خدمات صورت گرفته در شهرستان جوانرود طی سال گذشته بوده است.

کد مطلب 3588790

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