تصفیه خانه فاضلاب شهرستان جوانرود ۴۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد

منصور کیاور در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای ۱۶ طرح و پروژه آب و فاضلاب در شهرستان جوانرود طی سال گذشته از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۰۰ درصد جمعیت این شهرستان از خدمات شرکت آب و فاضلاب برخوردارند.

وی همچنین با اشاره به در دست اجرا بودن پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهرستان جوانرود، خاطر نشان کرد: این پروژه هم اکنون از پیشرفتی ۴۰ درصدی برخوردار بوده که با تخصیص اعتبار تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: طی سال گذشته بیش از ۶۸۰ فقره تعویض کنتورهای فرسوده و معیوب، یک هزار و ۴۰۰ مورد رفع حوادث در شبکه های فرعی و اصلی آب و فاضلاب و نیز بیش از ۸۷۰ مورد واگذاری انشعابات آب و فاضلاب به مشترکین این شهرستان انجام شده است.

کیاور در ادامه بیان کرد: همچنین خدماتی از جمله کلرسنجی آب به تعداد ۹ هزار و ۱۴ مورد، شستشوی شبکه های توزیع خطوط انتقال به طول ۱۳۴ کیلومتر به همراه ۵ باب شستشوی مخازن ذخیره آب و نیز احداث و لایروبی و ۶۸۲ مورد همسطح سازی و تعویض دریچه منهول فاضلاب صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمانشاه اظهار داشت: شناسایی انشعابات غیرمجاز به تعداد ۱۱ فقره به همراه بیش از ۵۶۰ مورد پیمایش ملک به ملک مشترکین و استاندارد سازی یک هزار و ۴۱۶ فقره از انشعابات آب و فاضلاب از جمله خدمات صورت گرفته در شهرستان جوانرود طی سال گذشته بوده است.