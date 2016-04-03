هیئت تکواندو البرز لیاقت کسب عنوان برتر کشور را دارد

محمدنوذری در گفتگو با مهر اظهار کرد: البرز در سال های ۹۲ و ۹۳ موفق به کسب عنوان برترین هیئت تکواندو کشور شده است و این شایستگی را دارد تا برای سومین سال پیاپی به این عنوان ارزشمند برسد.

نوذری به شاخص ترین موفقیت های سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: تیم های منتخب البرز در سال گذشته حضور موفقی در مسابقات قهرمانی کشور داشته اند و در بخش اعظمی از آنها بر روی سکو رفته اند.

وی افزود: در بخش برون مرزی نیز شاهد مدال آوری تکواندوکاران این استان در مسابقات بین المللی، آسیایی، دانشجویان جهان و گزینشی المپیک بوده ایم.

نوذری با بیان اینکه کسب سهمیه المپیک «مهدی خدابخشی» و حضور او در جمع برترین تکواندوکاران جهان اوج این موفقیت ها بوده است گفت: در کنار این دستاورد دو بانوی البرزی در آستانه المپیکی شدن هستند.

وی تصریح کرد: «اکرم خدابنده» و «کیمیا علیزاده» بانوی شایسته البرز در آینده نزدیک برای کسب سهمیه رقابت خواهند کرد و امیدوارم تعداد سهمیه های این استان را به سه برابر افزایش دهند.

رییس هیئت تکواندو استان البرز برگزاری لیگ های منظم استانی، دوره های آموزشی و ارتقاء داوری و مربیگری و آزمون کمربند را از دیگر اقدامات مهم سال ۹۴ برشمرد و گفت: در کنار این فعالیت ها تیم های البرزی در لیگ های کشوری موفق به عناوین ارزشمندی شده اند و نفرات ما در ترکیب دیگر استان ها خوش درخشیدند.

نوذری به برگزاری مجمع سالیانه این هیئت در اواخر اسفندماه سال گذشته اشاره کرد و گفت: در این مجمع نیز مسئولان فدراسیون به جایگاه شایسته و محوری البرز در تکواندو کشور اذعان کردند.

وی در پایان افزود: جایگاه فعلی البرز در تکواندو کشور و اثربخشی مثبت آن در این ورزش ماحصل تلاش و همدلی خانواده بزرگ تکواندو البرز است و در یک بازه زمانی چندین ساله و با کار شبانه روزی محقق شده است.