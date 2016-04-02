حل مشکلات کشور نیازمند عزم همگانی و اقدام عملی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی روز شنبه در دیدار با مدیران حوزه علمیه استان اظهارداشت: مقام معظم رهبری در دیدار با مداحان بیانات ارزشمندی داشتند و مسیر امسال را ترسیم کردند که با عمل به این منویات می توان به موفقیت رسید.

وی افزود: باید بدانیم مشکلات کشور با شعار دادن حل نمی شود و راهکار خروج از تنگناها اقدام عملی برای تحقق اقتصاد مقاومتی است که امیدواریم مسئولان برای آن برنامه ریزی کنند.

آیت‌ الله عابدینی تصریح کرد: برای رسیدن به توسعه پایدار باید به ظرفیت های داخلی توجه کنیم و روی پای خود بایستیم و از تجربه دیگران نیز استفاده کنیم.

امام جمعه قزوین با اشاره به مطالبات رهبری از حوزه های علمیه گفت: می توانیم با الگو گرفتن از حوزه‌های علمیه موفق که با حفظ استقلال به اهداف خود رسیده اند با سرعت در مسیر توسعه و پیشرفت گام برداریم.

رییس شورای حوزه علمیه استان قزوین تصریح کرد: مدرسه علمیه مرند از حوزه های موفق و شاخص کشور است که یکی از دلایل موفقیت این مدرسه اتکا به توانایی‌ها و امکانات مجموعه خود است که با این کار توانسته‌اند تحول آفرین باشند و در مسیر پیشرفت گام بردارند که می توان از تجربیات آنها استفاده کرد.

امام‌ جمعه قزوین یادآور شد: بهره گیری از توانمندی‌های اساتید، مدیران، روحانیون و طلاب ضروری است و می تواند سرعت پیشرفت را دوچندان کند.

وی بیان کرد: یکی از وظایف اساسی مدیران و مسئولان حوزه‌های علمیه حفظ کرامت طلاب است و در این راستا باید به گونه‌ای با طلبه‌ها رفتار شود که کرامت و عزتمندی و رفتار اسلامی در حوزه‌ها نهادینه شود.

آیت‌الله عابدینی گفت: مسئولان حوزه، خادمان طلبه‌ها هستند و اگر این منش و رفتار در میان مدیران و مسئولان حوزه‌ها رایج شود و طلبه ها مسئولان حوزه را خدمتگزار خود ببیند، بسیاری از مشکلات این عرصه برطرف می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین یادآور شد: با بسترسازی و تامین امکانات باید فضای توسعه و پیشرفت و تعالی در حوزه ها فراهم شود و با هماهنگ کردن کارها مطابق قران فعالیتهای خود را با این کتاب آسمانی بسنجیم و ارزیابی کنیم.

امام‌ جمعه قزوین تصریح کرد: لازم است بررسی شود که حوزه‌های علمیه بر اساس تأکید قرآن فعالیت می کنند یا نه و اگر غیر از این باشد تلاش شود در راستای توصیه های دینی و قرآن قرار گیریم.

وی با بیان این‌که با شعار دادن مشکلات حل نخواهد شد گفت: برای اجرای منویات رهبری نیازمند عزم جدی همه مردم و مسئولان هستیم تا با اتکا به داخل در مسیر استقلال گام برداریم.

آیت‌الله عابدینی ادامه داد: تا زمانی که نگاهمان این‌باشد که برای حل مشکلات باید دستمان رابسوی یگانگان دراز کنیم تابه مارحم کنند و تحریم‌ها را بردارند، به مسیر اشتباه رفته‌ایم و نتیجه نخواهیم گرفت.

وی گفت: در حل مشکلات حوزه‌ها باید اقدام و عمل توسط حوزه هابه عنوان نقشه راه تعیین شود و همان ‌گونه که با شعار دادن مشکلات اقتصادی برطرف نمی‌شود، مشکلات حوزه‌ها هم بدون عزم و برنامه برطرف نخواهد شد و امروز زمان اقدام و عمل است و باید دستورات قرآنی را در حوزه‌ها پیاده کنیم.

وی عمل به دستورات قرآنی را رسالت مهم حوزه‌های علمیه استان دانست و خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم برای رسیدن به رشد و بالندگی بر اساس نقشه قرآن زندگی کنیم تا از زندگی کورکورانه دوری کرده و در این راه مدیران، اساتید و طلبه‌ها می توانند کمک موثری باشند تا به جایگاه واقعی خود دست پیدا کنیم.

آیت ‌الله عابدینی یکی از علل موفقیت حوزه‌های علمیه را داشتن استقلال ذکر و بر تحقق آن تاکید کرد.

در این دیدار حجت‌ الاسلام علی عباسی مدیر حوزه های علمیه قزوین از اقدامات انجام شده در حوزه‌های علمیه استان و مدیران مدارس علمیه هم گزارشی از برنامه‌های این مدارس ارائه کردند.