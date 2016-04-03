پاسخ معاون وزیر به شکایت کاربران نوروزی/ هیچ مشکلی گزارش نشد

علی اصغر عمیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد عملکرد کمیته ارتباطات در تعطیلات نوروز ۹۴ و در پاسخ به این سوال که برخی مشترکان از وضعیت ارتباطات اینترنت موبایل در برخی شهرهای کشور اظهار نارضایتی کرده اند، گفت: هیچگونه شکایت خاصی در این زمینه نداشته ایم و به ویژه در شهرهای شمالی با توجه به اینکه خود بنده آنجا حضور داشتم مشکلی دیده نشد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به حضور خود در شهرهای شمالی در تعطیلات نوروزی سال ۹۵ خاطرنشان کرد: تمامی شهرهای شمالی را رصد کردم و مشکلی در مورد اینترنت موبایل دیده نشد. نسل سوم و حتی نسل چهارم موبایل در تمامی شهرهای شمالی در دسترس بود و حتی نسل سوم در روستایی در منطقه رویان که بنده آنجا ساکن بودم آنتن می داد.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه وضعیت شبکه موبایل از نظر صوت و دیتا در این ایام نرمال بود، اضافه کرد: اگر خودم در این ایام در مناطق شمالی کشور نبودم حرف شما را می پذیرفتم اما براساس رصدی که انجام دادم با تمام سیم کارتهای اپراتورها، نسل سوم موبایل را دریافت می کردم و مشکلی از نظر آنتن دهی و اینترنت نداشتم.

وی با اشاره به اینکه کمترین آمار شکایت نیز به سامانه شکایات وزارت ارتباطات -۱۹۵- اعلام شد گفت: نه تنها در شهرهای شمالی، بلکه در شهرهای جنوبی نیز مشکل خاصی در این زمینه گزارش نشد.

عمیدیان با تاکید براینکه کمیته ارتباطات نوروزی تمامی نقاط پرتردد برای ایام عید را شناسایی و پیش بینی افزایش ظرفیت کرده بود ادامه داد: حدود ۳۵ آنتن سیار BTS در شمال کشور و ۱۰۰ آنتن در مشهد مقدس نصب شد. همچنین نصب آنتن سیار حتی در شهرهایی مانند شیراز نیز با همکاری اپراتورهای موبایل انجام شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: اگرچه ممکن است در برخی موارد، اختلال مقطعی نیز وجود داشته باشد اما وضعیت برقراری ارتباطات در تعطیلات سال نو، قابل مقایسه با سالهای قبل نبوده است. حتی ما نقاط کور جاده ای و حادثه خیز را شناسایی کرده و آنتن های BTS سیار نصب کردیم.

وی با اشاره به اینکه کارهای زیادی برای برقراری ارتباطات بدون مشکل در ایام نوروز صورت گرفت گفت: گزارش و جمع بندی نهایی در مورد اقدامات انجام شده را ارائه خواهیم کرد. اما به جرات می توانیم بگوییم که امسال کیفیت شبکه ارتباطی قابل قیاس با سالهای قبل نبوده و آمار شکایات مردمی نیز گویای این موضوع است.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید براینکه حتی گزارشهای موردی که دریافت می کنیم را نیز پیگیری می کنیم افزود: ممکن است در برخی مواقع سیم کارت، گوشی و یا حتی مودم مشترک با مشکلاتی مواجه شده باشد که نباید آن را مشکل عام دانست اما اگر در غیر اینصورت مشکل عام برای مشترکان یک منطقه وجود داشته باشد به ما گزارش کنید که آن را پیگیری کنیم.

به گزارش مهر، برخی مشترکان و مسافران شهرهای شمالی در ایام عیدنوروز امسال از وضعیت اینترنت موبایل خود ناراضی بودند و اعلام کردند که نه تنها اینترنت نسل چهارم، بلکه اینترنت نسل سوم را نیز بر روی گوشی های خود نداشته اند.