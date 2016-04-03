مهرداد انصاری در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: درسال ۹۵ اولین قطار گردشگری وارد استان فارس شد.

وی ادامه داد: از ۲۵ اسفندماه سال گذشته تا ۱۳ فروردین ماه ۲۳ هزار و ۶۶ نفر با قطار در استان فارس جابه‌جا شده و به تهران و مشهد رفتند.

مدیر کل راه آهن استان فارس با بیان اینکه در نوروز سال گذشته ۲۲ هزار و ۹۴۹ نفر با قطار جابه جا شدند، افزود: با توجه به افزایش مسافرت با قطار در سال جاری نسبت به نوروز گذشته با رشد یک درصدی جابجایی مسافر نسبت به سال قبل روبه رو بوده ایم.

انصاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش سرعت قطار نیز گفت: به منظور رفاه حال شهروندان سرعت قطار در سال گذشته در مسیر شیراز - اصفهان از ۱۲۰ کیلومتر در ساعت به ۱۴۰ کیلومتر افزایش یافت.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر این، سرعت سوزن ایستگاه های راه آهن نیز از ۳۰ کیلومتر به ۶۰ کیلومتر رسیده است، اظهار داشت: این اقدمات باعث کاهش زمان سفر شده است.