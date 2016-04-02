به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله سیف عصر امروز در مراسم دیدار نوروزی با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها، خواستار انسجام شبکه بانکی برای تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» شد. رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر انسجام شبکه بانکی برای عملی کردن اهداف اقتصاد مقاومتی سال ۱۳۹۵ را سالی مهم در اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: مقام معظم رهبری سال جاری را سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نام گذاری کردند و بنابراین نقش نظام بانکی در تحقق این شعار، حیاتی است. در این خصوص بانک ها باید با هماهنگی و انسجام بیشتر و موثرتر در مسیر تحقق این مهم گام بردارند.

وی با بیان اینکه استفاده بهینه از منابع محدود، اصل مهم تحقق اهداف سال جاری است افزود: هدایت منابع به سمت بخش های مختلف اقتصادی باید با دقت بالایی انجام شود و منابع به بخش هایی اختصاص یابد که بیشترین بهره وری را برای اقتصاد کشور داشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تقویت انسجام شبکه بانکی از بانک ها خواست هماهنگ با سیاست های بانک مرکزی درجهت تحقق شعار سال جاری حرکت کنند. وی همچنین از همکاری و هماهنگی بانک ها در سال گذشته تشکر و قدردانی کرد.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه نرخ سود مناسب در یک اقتصاد سالم با فاصله اندکی از نرخ تورم قرار دارد خاطرنشان کرد: روند کاهشی نرخ تورم ادامه دارد، بنابراین نرخ سود بانکی نمی تواند فاصله زیادی با این نرخ داشته باشد و شبکه بانکی باید در این خصوص اراده کرده و در این مسیر و در زمان مناسب، خود پیشقدم باشد.