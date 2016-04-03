اعتراض جهانی به ممنوعیت ناگهانی ملدونیوم/دونده ایران بی اطلاع بود

به گزارش خبرنگار مهر، دوپینگ، این پدیده شوم خواسته یا ناخواسته‌ی ورزش که گاها طعم شیرین یک مدال و پیروزی را آن قدر تلخ می کند که ورزشکاری را از دنیای قهرمانی دور و یا رویای قهرمانی را پایان می دهد این بار رنگ و روی دیگری پیدا کرده است. قربانیان این پدیده نامبارک دو دسته اند. یا آنهایی که دل را به دریا زده اند و به امید رسوا نشدن و یا با قول های واهی دیگران دوپینگ کرده اند و یا دسته دوم هم کسانی هستند که از روی بی اطلاعی اجازه ورود ماده ای را به بدن خود می دهند که ممنوع است.

در این میان سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ است که با طرح قوانینی که عموما در فاصله ای کوتاه به تصویب می رسند سهم زیادی از ورزشکاران را قربانی می کنند. قربانیان عموما همان کسانی هستند که در این فاصله و یا تنها مدت کمی پس از اعلام از آن ماده ممنوعه استفاده کرده اند و قانون هم هیچ تخفیفی برای آنها در نظر نمی گیرد. نمونه آن دونده دوی ۴ در ۴۰۰ متر ایران که از ملدونیوم استفاده کرده است ماده ای که به تازگی به لیست مواد ممنوعه اضافه شده است.

مجید کیهانی رئیس فدراسیون دوومیدانی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: متاسفانه دوپینگ دونده ما مدتی پیش به ما اعلام شد و مشخص شد که ایشان از ماده ممنوعه ملدونیوم استفاده کرده است. البته در مورد حکم ایشان هنوز چیزی مشخص نیست و باید نمونه B هم بیاید.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شما با این ورزشکار صحبت کرده اید گفت: بله، متاسفانه این ماده به تازگی به جمع مواد ممنوعه و دوپینگی اضافه شده و دونده ما نیز از این موضوع بی اطلاع بوده است و حتما نسبت به این موضوع اعتراض خواهد کرد.

کیهانی تاکید کرد: درخواست جهانی این است که به ورزشکارانی که قربانی این ماده شده اند و محروم شده اند بخشیده شوند و یا به محرومیت آنها تخفیفی داده شود چرا که بسیاری از این ورزشکاران در زمان مصرف این ماده از دوپینگی بودن آن بی‌اطلاع بوده‌اند.