هلاکت ۲۳عضو الشباب در موگادیشو در پی حملات نیروهای اتحادیه آفریقا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نیروهای اتحادیه آفریقا موسوم به امیصو در حمله به مراکز تجمع تروریست های الشباب در جنوب موگادیشو پایتخت سومالی شماری از آن ها را به هلاکت رساندند.

بر اساس این گزارش نیروهای امیصو به مواضع این گروه تروریستی در منطقه جنالی در جنوب موگادیشو حملات هوایی و زمینی انجام دادند که در پی آن ۲۳ نفر از اعضاء این گروه تروریستی از جمله یکی از سرکردگانش کشته شدند.

همچنین پیش از این نیز یکی از سرکردگان الشباب در حملات امریکا کشته شده است. آمریکا می گوید که در حمله پهپادهای خود در سومالی موفق به انهدام خودرویی شده است که حامل سه نفر از اعضای گروه تروریستی الشباب از جمله یکی از سرکردگان اصلی آن به نام «حسنعلی دوری» بوده است.

شایان ذکر است الشباب که از شاخه های وابسته به القاعده است علاوه بر سومالی حملات تروریستی را در کشورهای مجاور نظیر کنیا و اوگاندا انجام داده است که هر دو در غالب اعضای اتحادیه آفریقا نیروی نظامی به سومالی اعزام کرده اند.