هر ایرانی۳۰لیتر سوخت سوزاند/۲.۱میلیارد لیتر بنزین و گازوئیل دودشد

به گزارش خبرنگار مهر، در طول تعطیلات پایانی اسفند ماه سال گذشته تا پایان نوروز سال جاری بیش از دو میلیارد و ۱۵۰ ملیون لیتر بنزین و گازوئیل در کشور مصرف شد.

به عبارت دیگر، در دوره ۱۷ روزه آغاز سفرهای نوروزی، با ثبت رکوردهای جدید مصرف بنزین به طور متوسط هر ایرانی بیش از ۳۰ لیتر بنزین و گازوئیل مصرف کرده است.

آمارهای رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نشان می‌دهد از ۲۶ اسفند ماه سال گذشته و با آغاز موج اول سفرهای نوروزی تا پایان ۱۳ فروردین ماه سال جاری بیش از یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است.

بر این اساس در طول دوره ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۴ تا ششم فروردین ماه سال جاری و با انجام دور اول سفرهای نوروزی به طور متوسط روزانه حدود ۸۵.۴ میلیون لیتر و از هفتم فروردین تا سیزده فروردین ماه سال جاری به طور متوسط روزانه ۸۳.۴ میلیون لیتر از این فرآورده استراتژیک نفتی در کشور مصرف شده است.

از این رو در طول دوره اول انجام سفرهای نوروزی متوسط مصرف بنزین کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته جهشی حدود چهار درصدی و در طول دوره دوم سفرهای نوروزی مصرف این فرآورده پرطرفدار نفتی جهشی حدود یک درصدی داشته است.

در طول این مدت بالاترین میزان مصرف بنزین در دوازدهم فروردین ماه سال جاری و با عرضه بیش از ۱۰۵ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر به ثبت رسیده که یک رکورد جدید در تاریخ مصرف بنزین ایران به شمار می‌رود. علاوه بر این، در ۲۹ اسفند ماه سال گذشته هم بالغ بر ۱۰۴ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر بنزین در کشور مصرف شده است.

کمترین میزان مصرف بنزین در طول دوره ۱۷ روزه انجام سفرهای نوروزی سیزده فروردین ماه و همزمان با روز طبیعت و به میزان ۶۰ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر بوده است. در مجموع در بازه زمانی یاد شده متوسط مصرف روزانه بنزین حدود ۸۵.۵ میلیون لیتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (٨٢.٣ میلیون لیتر) ٢.٨ درصد رشد را نشان می دهد.

علاوه بر این، در طول این مدت بیش از ۷۰۰ میلیون لیتر گازوئیل در ناوگان حمل و نقل کشور مصرف شده که مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی از رشدی حدود ۲۱ درصدی برخوردار بوده است.

مطابق با آمارهای رسمی ارائه شده در این مدت، به طور میانگین روزانه ٤١ میلیون و ٢٠٠ هزار لیتر گازوئیل توزیع و مصرف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (٥١,٢ میلیون لیتر) ٢١ درصد رشد مصرف به ثبت رسیده است.

در همین حال، سیدناصر سجادی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره به جهش مصرف بنزین و گازوئیل، درباره سوخت رسانی به شرکت‌های هواپیمایی مسافربر در تعطیلات نوروز، گفت: از ٢٦ اسفند ماه سال گذشته تا ١٣ فروردین ماه امسال به ١١ هزار و ٧٨٦ فروند هواپیما در فرودگاه‌های سراسر کشور سوخت‌رسانی شده است.