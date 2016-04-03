فضای نوروز در صحن علنی شورای گرگان حاکم شد

به گزارش خبرنگار مهر، دویست و هفتادمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان که نخستین جلسه علنی در سال جدید محسوب می شود شامگاه شنبه با حضور تمامی اعضای شورا، شهردار، معاونان و مدیران شهری و متاثر از فضای نوروز در پارلمان محلی برگزار شد.

ابتدا مطابق روال مرسوم، زهرا نورا رئیس شورای شهر گرگان ضمن تبریک سال نو به بیان مهمترین عناوین ایام گذشته و هفته جاری پرداخت. نورا در رابطه با نامگذاری شعار امسال به نام «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» بیان کرد: امیدوارم هریک از ما در عرصه خدمتگذاری سعی کنیم با اقدام و عمل آنچه که در فرمایشات مقام معظم رهبری است را به منصه ظهور برسانیم.

در ادامه اسدالله کبیر در سخنان کوتاه خود از شهردار و مدیران شهری بابت خدماتی که در سال گذشته و ایام نوروز به شهروندان گرگانی ارائه کردند، تقدیر کرد. کبیر همچون دیگر همکاران خود از رسانه ها بابت انعکاس اخبار شورای شهر در سال گذشته قدردانی کرد.

وی همچنین از تاخیر ۲۰ دقیقه ای در آغاز جلسه ایراد گرفت و از اعضا خواست به موقع و سروقت در صحن علنی حاضر شوند وگرنه مشمول جریمه شوند. نورا با استقبال از این پیشنهاد و با مشورت با شهردار اعلام کرد آخرین عضو شورا که در جلسات شنبه ها حاضر می شود باید جریمه بپردازد!

پرداخت جریمه به سبک شورای شهر!

بر همین اساس علی اصغر یوسفی و سیدمحمد قدس مفیدی که متاخرتر از دیگر اعضا وارد جلسه شدند با تهیه کیک و نوشیدنی های خنک از حاضران در جلسه پذیرایی کردند و بدین شکل جریمه تاخیر را پرداختند!

حسین ربیعی رئیس سابق شورا نیز در سخنان خود سال ۹۵ را آخرین سال کاری شورای شهر اعلام کرد و خواستار هماهنگی بیشتر اعضای شورا با همدیگر و اصلاح اشتباهات یکدیگر شد. وی از تحقق مازاد بر بودجه شهری در سال گذشته ابراز رضایت کرد.

سپس علیرضا پزشکپور سخنگو و رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا پشت تریبون رفت و دقایقی به ایراد سخن پرداخت. پزشکپور ضمن تکرار آرزوها و درخواست های سال گذشته خود برای زیباسازی شهر گرگان، چندین راهکار برای ماندگاری بیشتر مسافران نوروزی در مرکز استان ارائه کرد.

تفأل عضو شورا به دیوان حافظ

دیگر اعضا نیز به نوبت به بیان نظرات خود پرداختند که تشکر از شهردار و مدیران شهرداری وجه اشتراک سخنان آنان بود. در این میان مهران فدوی به رسم حلول سال نو، تفألی بر دیوان حافظ شیرازی زد که غزلی با مطلع «سحر با باد می‌گفتم حدیث آرزومندی/ خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی» نتیجه آن بود.

در ادامه ناصر گرزین رئیس اسبق شورا به بیان مهمترین اتفاقات حوزه شهری در سال گذشته پرداخت. گرزین ضمن بیان اینکه یک سال جهادی را پشت سر گذاشتیم از تحقق بودجه بیش از ۲۲۰ میلیاردتومان، پرداخت تمامی مطالبات پیمانکاران و اتمام پروژه های زیرگذر گلشهر و شهید صیاد شیرازی و آغاز پروژه زیرگذر شهیدحتم لو به عنوان اتفاقات خوب شهری در سال ۹۴ نام برد.

سپس زهرا نورا دو جلسه فوق العاده را به رای گذاشت که به اتفاق آرا تصویب شد. قرائت لوایح دستورکار بعدی شورائیان بود.

دعوت شهردار به همکاری بیشتر

در اواخر جلسه حسین صادقلو شهردار گرگان از لزوم افزایش همکاری میان شورا و شهرداری سخن گفت. صادقلو، مجموعه شورا و شهرداری را اعضای یک خانواده قلمداد کرد که برای خدمت رسانی به شهروندان گرگانی کمر همت بسته اند و نباید یکدیگر را تنها بگذارند.

در پایان برخی از معاونان شهردار گزارشی از عملکرد سال گذشته خود ارائه کردند که به علت کمبود زمان، مباحث نیمه کاره باقی ماند و مقرر شد در جلسات بعدی ادامه ارائه گزارش عملکرد پیگیری شود.

نخستین جلسه علنی شورای شهر گرگان دقایقی پس از موعد اعلام شده و با دعای «محمدحسین کبیر» رئیس کانون مداحان و هیئت های مذهبی گلستان به پایان رسید.