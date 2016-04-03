لشکرکشی نامحسوس آمریکا به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، آمریکا درصدد اعزام نیروهای نظامی ویژه خود به سوریه است. نیروهای ویژه آمریکایی در بیش از ۵۰ کشور جهان حضور دارند.

یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود با اعلام این خبر گفته است با وجود امتناع دولت از اعزام نیروهای نظامی این کشور به سوریه این تصمیم ماه گذشته برای افزایش نیروهای ویژه در سوریه گرفته شده است.

این مقام آمریکایی افزود: در حال حاضر تعدادی محدود از نیروهای ویژه آمریکایی در سوریه حضور دارند و احتمالاً نیروهای جدید با هدف عملیات های بیشتر در سوریه به این کشور اعزام می شوند.

به گفته این مقام آمریکایی هنوز تصمیمی در پنتاگون برای تعداد نظامیان اعزام شده به سوریه گرفته نشده است.

پنتاگون سال گذشته اعلام کرده بود ۵۰ نفر از نیروهای نظامی ویژه خود را برای آموزش کردها علیه تروریست های داعش به سوریه اعزام کرده است.

اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفته است نیروهای جدید به طور مستقیم در هدف های مشخص شده در سوریه عملیات نظامی می کنند.

به گفته کارتر بعضی از نیروهای نظامی جدید در حملات هوایی این کشور علیه داعش به نیروی هوایی این کشور کمک خواهند کرد.

آمریکا از سال ۲۰۱۴ تا کنون حملات هوایی بسیاری علیه تروریست های داعش انجام داده است.