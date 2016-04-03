واکنش موگرینی به تنشهای قره باغ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از کشورهای آذربایجان و ارمنستان خواست به درگیری های قره باغ پایان دهند.

موگرینی در حاشیه نشست کشورهای مذاکره کننده برای توافق مینسک خواستار توقف درگیری های نظامی در قره باغ واقع در مرز بین ارمنستان و آذربایجان شد.

موگرینی در بیانیه ای گفت: من از طرفهای درگیر می خواهم هرچه زودتر دست از جنگ بکشند و توافقنامه صلح برگردند. وی از کشورهای آذربایجان و ارمنستان خواست از ایجاد تنش های بیشتر خودداری کنند.

شورای همکاری اتحادیه اروپا نیز از کشورهای درگیر در ماجرای قره باغ خواسته به پیمان صلح ۱۹۹۴ پایبند باشند.

بر اساس آخرین گزارش وزارت دفاع ارمنستان در نتیجه این درگیری ها از نیروهای ارمنی ۱۸ نفر کشته و ۳۵ نفر زخمی شده اند.

منطقه قره باغ از سال ۱۹۹۱ و در پی فروپاشی شوروی دستخوش جنگ شد که دست کم سی هزار کشته بر جا گذارد.

در سال ۱۹۹۴ آتش بس در منطقه برقرار شد ولی از آن زمان تاکنون خشونتها به طور پراکنده در منطقه ادامه دارد.