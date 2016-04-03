«نوروز» با طعم احسان ماندگار/واقفان جغتایی رکورد زدند

خبرگزاری مهر- گروه استان ها- مریم ذوالفقاری منظری: سنت حسنه وقف را ائمه اطهار(ع) در جوامع اسلامی بنیان نهادند چرا که می خواستند با این عمل ثروت را در بین همه اقشار جامعه توزیع کنند به گونه ای که همه مردم از این ثروت بهره مند شوند و نامی ماندگار را برای واقفان تا همیشه تاریخ به جای بگذارند.

اداره کل اوقاف خراسان رضوی در نوروز سال جاری با اجرای طرح آرامش بهاری در ۱۴۳ بقعه متبرکه سراسر استان و انجام سه هزار و ۱۳۲ مشاوره وقف موفق شد تا این فرهنگ نیک اندیشانه را ترویج و تبلیغ کند به گونه ای که در این ایام ۲۸ وقف جدید در سطح استان توسط واقفان صورت پذیرفت.

۱۸ وقف جدید در جغتای از ابتدای سال تاکنون

در همین راستا معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در نخستین لحظات تحویل سال جدید در بقعه متبركه امامزاده سید عبدالله(ع) روستای گفت در شهرستان جغتای یکی از اعضای هیئت امناء این بقعه یك قطعه زمین به مساحت۵۵۰ متر مربع به ارزش۲۲ میلیون تومان را وقف توسعه بقعه متبركه كرد.

حجت الاسلام جمال ایزدی دومین وقف جغتای در سال جدید را مربوط به یک زوج جغتایی دانست و افزود: در این وقف یك باب منزل مسكونی با تمام وسایل به مساحت ۳۲۰ متر مربع به ارزش۶۰ میلیون تومان جهت هیئت حضرت علی اصغر(ع) در روستای منیدر شهرستان جغتای وقف شد.

وی ارزش ریالی سومین وقف شهرستان جغتای در سال جدید را به ارزش ۳۰ میلیون تومان دانست و گفت: در این وقف خیراندیش نیكوكار جغتایی یك قطعه زمین به مساحت ۹۵متر واقع در روستای خداشاه شهرستان جغتای را جهت ساخت دارالقرآن ومجتمع فرهنگی مذهبی ورزشی را وقف كرد.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی بیان کرد:‌ دیگر خیر نیک اندیش جغتایی با وقف یك اصله درخت گردو با حریم زمین آن به ارزش پنج میلیون تومان واقع در روستای زرقان شهرستان جغتای جهت عزاداری امام حسین(ع) نام خود را در جمع واقفان سال جدید ثبت کرد.

وی پنجمین وقف جغتای در سال ۹۵ را مربوط به یك قطعه زمین به مساحت ۱۰۲مترمربع به ارزش۳۰ میلیون تومان واقع در روستای راه چمن شهرسهتان جغتای راجهت ساخت مجتمع تجاری فرهنگی مذهبی دانست.

حجت الاسلام ایزدی بیان کرد:‌ وقف سهم الارث دیگر نیکوکار خیراندیش جغتایی شامل یک قطعه زمین واقع در روستای گوری شهرستان جغتای به مساحت ۱۰۲مترمربع به ارزش یک میلیون تومان را جهت ساخت مجتمع فرهنگی مذهبی ورزشی را ششمین وقف سال جدید شهرستان جغتای است.

وی گفت:‌ هفتمین واقف جغتایی با وقف یک قطعه زمین به مساحت ۴۶ مترمربع واقع در روستای خداشاه شهرستان جغتای به ارزش ۱۵ میلیون تومان جهت ساخت دارالقرآن و مجتمع فرهنگی مذهبی ورزشی نام خود را برای همیشه در این احسان ماندگار به ثبت رسانید.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با اشاره به وقف یک قطعه زمین به مساحت ۱۴۱مترمربع به عنوان هشتمین وقف شهرستان جغتای در سال جدید خاطرنشان کرد: این وقف به ارزش هفت میلیون تومان درشهر جغتای جهت ساخت مسجد و حسینیه حضرت فاطمه سلام الله علیهاوقف شده است.

وی نیت واقف نهمین وقف شهرستان جغتای در سال ۹۵ را توسعه زینبیه در روستای آزادوارشهرستان جغتای عنوان و ابراز کرد: در این وقف یک قطعه زمین به مساحت۱۰۰مترمربع واقع در این روستا به ارزش شش میلیون تومان وقف شد.

حجت الاسلام ایزدی ادامه داد: یکی دیگر از نیکوکاران خیراندیش جغتایی یک باب ساختمان به مساحت۱۳۴مترمربع واقع درروستای آزادوارشهرستان جغتای را جهت امور مذهبی زینبیه این روستا به ارزش ۴۰ میلیون تومان وقف کرد و به عنوان دهمین واقف این شهرستان در سال جدید شناخته شد.

وی یازدهمین، دوازدهمین و سیزدهمین وقف این شهرستان را مربوط به سه خیر نیک‌اندیش جغتایی دانست و گفت: این سه واقف سهم الارث های خود شامل سه قطعه زمین واقع در روستای گوری شهرستان جغتای به مساحت های ۱۰۲، ۵۱ و ۵۱ متر مربع به ترتیب به ارزش های یک میلیون تومان، ۵۰۰ هزار تومان و ۵۰۰ هزار تومان را جهت ساخت مجتمع فرهنگی مذهبی ورزشی وقف كردند.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی افزود: وقف یك قطعه زمین به مساحت ۱۹۰متر مربع واقع درروستای ابویسان شهرستان جغتای به ارزش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جهت توسعه وترویج فرهنگ قرآن كریم به عنوان چهاردهمین وقف این شهرستان ثبت شد.

وی با اشاره به اینکه پانزدهمین وقف سال جدید در جغتای جهت توسعه وترویج فرهنگ قرآن كریم بوده است، خاطرنشان کرد: در این وقف نیکوکار جغتایی یك قطعه زمین به مساحت ۱۹۰متر واقع در روستای ابویسان شهرستان جغتای را به ارزش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وقف كرد.

حجت الاسلام ایزدی اظهار کرد: در شانزدهمین وقف شهرستان جغتای نیكوكار خیراندیش جغتایی یك قطعه زمین به مساحت ۱۹۰متر واقع در روستای ابویسان شهرستان جغتای را به ارزش یک میلیون ۵۰۰ هزار تومان جهت توسعه و ترویج فرهنگ قرآن كریم وقف كرد.

وی هفدهمین وقف این شهرستان را وقف یك قطعه زمین به مساحت ۱۹۰متر واقع در روستای ابویسان شهرستان جغتای به ارزش یک میلیون ۵۰۰ هزار تومان جهت توسعه وترویج فرهنگ قرآن كریم دانست.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با اشاره به اینکه هجدهمین و آخرین وقف شهرستان جغتای از ابتدای سال جاری تاکنون جهت توسعه وترویج فرهنگ قرآن كریم است، تاکید کرد: در این وقف یك قطعه زمین به مساحت ۱۹۰متر واقع درروستای ابویسان شهرستان جغتای به ارزش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وقف شد.

وقف دو میلیارد تومانی در سبزوار

وی با اشاره به نخستین وقف شهرستان سبزوار در سال ۹۵ گفت:‌ در نخستین وقف این شهرستان سه باب مغازه و یک قطعه زمین در حاشیه کمربندی سبزوار به متراژ ۶۳۱ متر مربع و ارزش دو میلیارد تومان جهت هزینه‌های جاری مسجد حضرت فاطمه زهرا سلام الله، مجالس اهل بیت و امور قرآنی این شهرستان وقف شد.

حجت الاسلام ایزدی دومین وقف شهرستان سبزوار را مربوط به وقف خانه عالم امامزاده حسن روستای نزل آباد دانست و بیان کرد: در این وقف یک واحد مسکونی به مساحت ۱۵۰ متر مربع و ارزش ریالی ۹۰ میلیون تومان وقف شد.

وی ارزش ریالی نخستین وقف مشهد در سال جدید را ۳۰۰ میلیون تومان دانست و ابراز کرد: یک واحد منزل مسکونی به مساحت ۱۲۸ متر مربع جهت حوزه علمیه مربوط به این وقف است.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با اشاره به وقف یک قطعه زمین به مساحت یک هکتار به ارزش ۲۰ میلیون تومان جهت توسعه فضای سبز، خدمات و ساخت واحد تجاری در بقعه متبرکه سید محمد روستای امان آباد فیروزه دانست و عنوان کرد: این وقف به عنوان نخستین وقف شهرستان نیشابور به ثبت رسید.

وی گفت: دیگر وقف سال جدید مربوط وقف سه قطعه زمین زراعی در بخش کاخک گناباد به مساحت یک هزار و ۵۰۰ متر مربع جهت برگزاری ایام ولادت و شادی ائمه در امامزاده سلطان محمدعابد کاخک به ارزش ۲۰ میلیون تومان است.

حجت الاسلام ایزدی تاکید کرد: وقف پنج فنجان محلی از قنات و چاه عمیق روستای زرمهر با ارزش ملكی ۳۰ میلیون تومان بر كلیه امور خیریه روستای زرمهر شهرستان مه ولات نیز از جمله موقوفات سال جدید استان است.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی وقف یک قظعه زمین مسکونی به مساحت۲۴۰ متر مربع به ارزش ۱۰ میلیون تومان جهت احداث زینبیه روستای فتح آباد شهرستان رشتخوار را نخستین وقف این شهرستان در سال جدید عنوان کرد.

وی تصریح کرد: وقف یك قطعه زمین به مساحت ۴۰۰ متر مربع به ارزش شش میلیون تومان جهت برگزاری مراسم عزاداری سیدالشهدا(ع) در محرم نیز به عنوان اولین وقف شهرستان تایباد در سال ۹۵ است که توسط اداره کل اوقاف استان به ثبت رسید.

انجام سه هزار و ۱۳۲ مشاوره وقف در طرح آرامش بهاری نوروزی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی نیز اظهار کرد: طرح آرامش بهاری در نوروز امسال در۱۴۴ بقعه از بقاع متبركه و امامزادگان استان اجرا شد که یک میلیون و ۸۱۰ هزار زائر به این بقاع مشرف شدند.

حجت الاسلام حجت گنابادی نژاد افزود: در این طرح ۳۵۴ هزار و ۹۸۴ زائر در حسينيه‌های مشهد و ۵۵ هزار و ۸۵۴ زائر در امامزادگان بقاع متبركه اسكان داده شدند.

وی خاطرنشان کرد: در این میان بیش از ۴۴ هزار زائر خارجی به زیارت بقاع متبرکه استان مشرف شدند.

حجت الاسلام گنابادی نژاد با اشاره به برپایی ۳۵ خیمه معرفت در بقاع متبرکه این استان، گفت: برگزاری نماز جماعت، مشاوره وقف، پاسخگویی به مسائل شرعی، سخنرانی روزانه، غبارروبی، مراسم قرائت ادعیه، برگزاری مسابقات فرهنگی، برپایی غرفه کودک، برگزاری مراسم سال تحویل، جشن ولادت حضرت زهرا(س)، برگزاری روز جمهوری اسلامی و روز طبیعت از جمله برنامه های برگزار شده در بقاع متبرکه است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی تاکید کرد: در این ایام سه هزار و ۱۳۲ مشاوره وقف در طرح آرامش بهاری در استان توسط کارشناسان وقف صورت گرفت.

وی همچنين از توزيع ۱۶ هزار بروشور «وقف، صدقه جاریه»، ۱۰هزار نقشه بقاع استان، ۱۰ هزار نقشه بقاع متبرکه شهرستان نیشابور، ۱۰ هزار بروشور معرفی امامزادگان شهرستان کاشمر و پنج هزار نقشه بقاع متبرکه شهرستان تربت حیدریه در قالب اين طرح خبر داد.