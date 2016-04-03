به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا درگیری های قره باغ و کشته شدن نظامیان دو کشور آذربایجان و ارمنستان را محکوم کرد و خواستار توفق جنگ بین دو کشور شد.

کری از کشورهای آذربایجان و ارمنستان خواست به درگیری ها پایان دهند.

این درحالی است که الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان با یک دیپلمات ارشد آمریکایی گفتگوی تلفنی انجام داده است که از محتوای این گفتگو اطلاعاتی در دست نیست.

دولت محلی ناگورنو-قره باغ مدعی شد بیش از ۲۰۰ سرباز آذربایجانی را کشته و خسارات سنگینی به طرف آذری وارد کرده است.

بر اساس گزارش های رسمی دو کشور در این درگیری ها ۱۰۰ نظامی ارمنستان و ۱۲ نظامی آذربایجان کشته شده است. باکو ادعا می کند که بخشی از این منطقه را به اشغال درآورده است که این ادعا از سوی دولت ارمنستان رد شده است.