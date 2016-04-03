اندازه دور کمر سلامت قلب را پیش بینی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، طبق تحقیق جدید محققان آمریکایی، اندام گلابی شکل که دارای چربی بیشتری در قسمت ران ها است در مقایسه با اندام سیبی شکل که دارای چربی بیشتری در دور کمر است از وضعیت بهتری در زمینه سلامت قلب برخوردارند.

دکتر برنت مولشتاین، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «ما در این مطالعه دریافتیم عملکرد بطن چپ قلب با افزایش محیط دور کمر تشدید می شود. رابطه بین عملکرد بطن چپ قلب و اندازه دور کمر بسیار قابل توجه است.»

به گفته محققان، عملکرد غیرعادی بطن قلب علت متداول بروز بیماری قلبی و نارسایی قلبی است. از اینرو کاهش سایز دور کمر می تواند موجب کاهش این ریسک ها شود.

در این پژوهش، دانشمندان اندازه دور کمر، وزن کلی بدن و شاخص توده بدنی ۲۰۰ زن و مرد مبتلا به دیابت نوع ۱ یا نوع ۲ را اندازه گیری کردند. دیابت ریسک بروز بیماری قلبی را افزایش می دهد.

محققان از طریق اکوکاردیوگرافی، عملکرد قلب شرکت کنندگان حاضر در مطالعه را مورد ارزیابی قرار دادند. آنها دریافتند هر چقدر اندازه دور کمر بیشتر شود عملکرد بطن چپ قلب تشدید می شود.

این محققان همچنین اذعان داشتند رابطه بین اندازه دور کمر و کاهش عملکرد قلب مستقل از وزن کلی بدن و شاخص توده بدنی است.

به گفته محققان، این نتایج تاییدکننده تحقیق قبلی است که نشان می داد چربی نواحی شکمی به مراتب پرخطرتر از چربی سایر نواحی بدن است.

همچنین مولشتاین در ادامه می افزاید: «در مقایسه با مردان، زنان حاضر در این مطالعه به طورکلی وضعیت بهتری از لحاظ عملکرد قلب داشتند. در مجموع، چاقی شکمی دارای تاثیرات بد بیشتری بر روی مردان در مقایسه با زنان است.»