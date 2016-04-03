کمبود سروتونین عامل تشدید آرتروز روماتوئید

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعه محققان دانشگاه دیتروت پاریس نشان می دهد سروتونین، ماده شیمیایی مغز که بر عوامل گوناگون فیزیولوژیکی و روانشناختی از جمله خلق و خو و رفتار تاثیر دارد، رابطه مستقیمی با بیماری آرتروز روماتوئید دارد. این بیماری موجب التهاب مزمن مفاصل و سایر نواحی بدن می شود.

این یافته ها همچنین نشان می دهد برخی تاثیرات بیماری آرتروز روماتوئید از طریق سروتونین (۵-HT) یا ترکیبات فعال کننده گیرنده های سروتونین قابل کاهش است.

ماری کریستین دی ورنژول، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «مطالعه ما نشان می دهد ۵-HT دارای نقش مستقیمی در آرتروز است. با پیشرفت روند درمان و هدف قرار دادن ۵-HT یا گیرنده های ۵-HT می تواند بر تنظیم واکنش ایمنی در بیماری آرتروز روماتوئید تاثیر گذارد و گزینه های درمانی جدیدی را پیش روی بیماران قرار دهد.»

تشدید بیماری آرتروز روماتوئید با نابودی غضروف ها و استخوان و همچنین فعالیت سلول های مسئول جذب استخوان، موسوم به پوکی استخوان، همراه است.