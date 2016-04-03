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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۶:۱۰

مطالعات نشان می دهد؛

کمبود سروتونین عامل تشدید آرتروز روماتوئید

کمبود سروتونین عامل تشدید آرتروز روماتوئید

محققان دریافته اند کمبود ماده شیمیایی سروتونین موجب تشدید درد آرتروز روماتوئید می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعه محققان دانشگاه دیتروت پاریس نشان می دهد سروتونین، ماده شیمیایی مغز که بر عوامل گوناگون فیزیولوژیکی و روانشناختی از جمله خلق و خو و رفتار تاثیر دارد، رابطه مستقیمی با بیماری آرتروز روماتوئید دارد. این بیماری موجب التهاب مزمن مفاصل و سایر نواحی بدن می شود.

این یافته ها همچنین نشان می دهد برخی تاثیرات بیماری آرتروز روماتوئید از طریق سروتونین (۵-HT) یا ترکیبات فعال کننده گیرنده های سروتونین قابل کاهش است.

ماری کریستین دی ورنژول، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «مطالعه ما نشان می دهد ۵-HT دارای نقش مستقیمی در آرتروز است. با پیشرفت روند درمان و هدف قرار دادن ۵-HT یا گیرنده های ۵-HT می تواند بر تنظیم واکنش ایمنی در بیماری آرتروز روماتوئید تاثیر گذارد و گزینه های درمانی جدیدی را پیش روی بیماران قرار دهد.»

تشدید بیماری آرتروز روماتوئید با نابودی غضروف ها و استخوان و همچنین فعالیت سلول های مسئول جذب استخوان، موسوم به پوکی استخوان، همراه است.

کد مطلب 3588943
حبیب احسنی پور

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