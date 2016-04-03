حضور شخصیت روحانی در سینما در جایگاه درست یک نقش باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، نوید محمودی تهیه کننده سینما و تلویزیون در پاسخ به این سوال که نمایش شخصیت یک روحانی در سینما چه چالش‌ها و فرصت‌هایی را در بر دارد؟ گفت: گرچه در این زمینه زیاد تخصص ندارم اما معتقدم روحانی شبیه به دیگر افراد اجتماع است و تنها تفاوتش نسبت به دیگران، نوع آموزش و فضایی است که در آن پرورش یافته و به همین دلیل نگاهش به مسائل نسبت به دیگران متفاوت است.

وی افزود: همانطور که یک پزشک دنیا را مثل یک مکانیک نمی بیند، طبیعتاً یک روحانی نیز دنیا را مثل دیگران تحلیل نمی کند و البته شاید هم دنیا را مثل دیگران ببیند اما سعی می کند برداشتش متفاوت باشد.

تهیه کننده فیلم سینمایی «چند مترمکعب عشق» با اشاره به حضور روحانیون در قاب سینما بیان کرد: آن چیزی که از حضور روحانی در سینما دیده ام، گاهی اوقات حضوری کارآمد بوده و گاهی فقط حضوری صرف در ایفای یک نقش بوده است.

این سینماگر تشریح کرد: ممکن است یک بازیگر یک سوپراستار باشد اما در فیلمی بازی کند و چون سر جایش نبوده است اصلا دیده نشود و این اتفاق نه تنها درباره روحانیون بلکه در مورد همه انسان های اجتماع صادق است یعنی اگر حضوری به جا و به موقع داشته باشند، همه آن نقش و شخصیت را می بینند و لذت هم می برند و حتی چندان هم به این فکر نمی کنند که این شخص یک روحانی بود یا یک پزشک، استاد دانشگاه و یا هر نقش دیگری.

وی در پایان تاکید کرد: مهم این است که روحانی در یک نقش درست حضور داشته باشد وگرنه ممکن است در یک فیلم یک مکانیک امر معروف و نهی از منکر بهتری انجام دهد.

دومین دوره جشنواره «روحانی و سینما» ۲۷ فروردین در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار خواهد شد.