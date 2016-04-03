خبرگزاری مهر - گروه استانها: چهارمحال و بختیاری دارای گستردهترین دشت لالههای واژگون کشور است که شمارش معکوس برای رویش این لالههای آغازشده است.
دشت لالههای واژگون چهارمحال و بختیاری در ۱۲ کیلومتری چلگرد و در نزدیکی روستای بنواستکی از توابع شهرستان کوهرنگ واقعشده است.
به دلیل وسعت زیاد(سه هزار و ۴۰۰ هکتار) دشت لالههای واژگون (اشک مریم) در دو نوع قرمز و زرد و نیز نزدیکی به دیگر جاذبههای گردشگری کوهرنگ، این منطقه تفرجگاه بسیار مناسبی محسوب میشود.
زمان رویش و شکفتن لالههای واژگون در این دشت از اواسط فروردینماه شروع و تا اواخر اردیبهشت ادامه خواهد داشت . این گل در مناطق صخرهای و سنگلاخی میروید و حتی تا ۱۰ هزار شاخه از آن در یک دشت قابلمشاهده است.
هماکنون بوته لالههای واژگون رشد کرده و زمان اندکی تا لاله دادن این گلهای زیبا باقی نمانده و مسافرانی که قصد مشاهده این لالههای واژگون را دارند باید هرچه سریعتر برای سفر خود برنامهریزی کنند.
با توجه به گرم شدن هوا لالههای واژگون امسال زودتر از سالهای گذشته به گل مینشینند و برخی محلیهای منطقه با توجه به رویش بوتهها معتقد هستند که بازگشایی لالهها از ۲۵ فروردینماه آغاز میشود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در بسیاری از مناطق زاگرس لالههای واژگون رویش دارد اما دشت لالههای واژگون چهارمحال و بختیاری بهواسطه وسعت بسیاری آن زیباترین دشت لالههای واژگون کشور به شمار میرود.
بهمن عسگری سوادجانی ادامه داد: دشت لالههای واژگون چهارمحال و بختیاری در آستانه شکوفایی است و زمان اندکی تا باز شدن گلهای لالههای واژگون باقی نمانده است.
در بسیاری از مناطق زاگرس لالههای واژگون رویش دارد اما دشت لالههای واژگون چهارمحال و بختیاری بهواسطه وسعت بسیار آن زیباترین دشت لالههای واژگون کشور به شمار میرودوی اظهار داشت:برنامهریزی برای ارائه خدمات سفر به مسافران این منطقه در طول مدت رویش لالههای واژگون انجام و تمهیدات ویژه برای مسافران منطقه اندیشیده شده است.
بهمن عسگری سوادجانی اظهار داشت: دشت لالههای واژگون چهارمحال و بختیاری یکی از مهمترین جاذبههای گردشگری استان است که در ماه فروردین و اردیبهشت موجب رونق گردشگری در این منطقه میشود.
رئیس اتحادیه هتلداران چهارمحال و بختیاری نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شهرستان کوهرنگ زیباترین و پر جاذبه ترین شهرستان گردشگری چهارمحال و بختیاری به شمار میرود، تصریح کرد: فصل بهار واقعی شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری از اواخر فروردینماه آغاز میشود و بهار در این منطقه حدود یک ماه عقب است.
فریدون رئیسی دهکردی در ادامه اظهار داشت: هرساله مسافران ورودی به منطقه کوهرنگ در اردیبهشتماه بیشتر از ایام نوروز است و این امر بهواسطه این است که بهار منطقه در ایام تعطیلات نوروز نمایان نشده و هوای منطقه سرد و زمستانی بوده است.
رئیس اتحادیه هتلداران چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه دشت لالههای واژگون چهارمحال و بختیاری در منطقه کوهرنگ در آستانه شکوفایی است، اظهار داشت: زمان اندکی تا باز شدن گلهای لالههای واژگون باقیمانده است.
وی ادامه داد: این جاذبه گردشگری یکبار در طول سال قابل مشاهده است، به همین واسطه مسافران بسیاری روانه این منطقه می شوند.
رئیس اتحادیه هتلداران چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: دشت لالههای واژگون چهارمحال و بختیاری یکی از مهمترین جادبه های گردشگری منطقه است که موجب رونق گردشگری در منطقه میشود.
هماکنون مراکز اقامتی این منطقه شامل سه هتل و یکخانه معلم در آمادگی کامل برای اسکان مسافران و گردشگران این منطقه هستند بخشدار مرکزی کوهرنگ نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمهیدات ویژه برای بازدید مسافران و گردشگران از دشت لالههای واژگون شهرستان کوهرنگ اندیشیده شده است.
فرزاد حسینی ادامه داد: دستگاههای مرتبط با دشت لالههای واژگون باید زمینه را برای حفظ و حراست و جلوگیری از تخریب این دشت در زمان بازدید مسافران و گردشگران فراهم کنند.
وی ادامه داد: هماکنون مراکز اقامتی این منطقه شامل سه هتل و یکخانه معلم در آمادگی کامل برای اسکان مسافران و گردشگران این منطقه هستند.
فرزاد حسینی اظهار داشت: شهرستان کوهرنگ جاذبه های گردشگری بیشماری دارد که نزدیکی جادبه های گردشگری به یکدیگر زمینه را برای ورود مسافران و گردشگران بیشتر فراهم کرده است.
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