از سرگیری لیگ برتر بسکتبال با جدال تکراری برای فینال

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های شیمیدر و نفت در چارچوب مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور و به منظور حضور در فینال این رقابت ها انجام می شود. پیش از این دو تیم تهرانی و آبادانی شیمیدر و نفت پنج بار در چارچوب این فصل از مسابقات رو در روی هم قرار گرفته بودند که طی آن بازیکنان شیمیدر ۳ بار و بازیکنان نفت دو بار موفق به کسب برتری شدند.

بر این اساس و در صورتیکه شیمیدر در دیدار فردا موفق به کسب برتری شود جواز حضور در فینال را کسب می کند در غیر این صورت دیدار هفتم و نهایی میان دو تیم تعیین کننده دومین تیم فینالیست خواهد بود. دیدار فردا تیم های شیمیدر تهران و نفت آبادان در آبادان برگزار می شود و در صورتیکه کار به دیدار هفتم کشیده شود، این دیدار در تهران برگزار خواهد شد.

پیش از این پتروشیمی به عنوان نخستین و با از پیش رو برداشتن شهرداری اراک راهی فینال مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور شده بود.