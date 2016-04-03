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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۸:۱۴

پس از دو هفته وقفه انجام می شود؛

از سرگیری لیگ برتر بسکتبال با جدال تکراری برای فینال

از سرگیری لیگ برتر بسکتبال با جدال تکراری برای فینال

مسابقات بسکتبال لیگ برتر پس از حدود دو هفته وقفه از فردا پیگیری می شود و طی آن دو تیم نفت و شیمیدر برای ششمین بار در این فصل مسابقات و به منظور حضور در فینال رو در روی هم قرار می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های شیمیدر و نفت در چارچوب مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور و به منظور حضور در فینال این رقابت ها انجام می شود. پیش از این دو تیم تهرانی و آبادانی شیمیدر و نفت پنج بار در چارچوب این فصل از مسابقات رو در روی هم قرار گرفته بودند که طی آن بازیکنان شیمیدر ۳ بار و بازیکنان نفت دو بار موفق به کسب برتری شدند.

بر این اساس و در صورتیکه شیمیدر در دیدار فردا موفق به کسب برتری شود جواز حضور در فینال را کسب می کند در غیر این صورت دیدار هفتم و نهایی میان دو تیم تعیین کننده دومین تیم فینالیست خواهد بود. دیدار فردا تیم های شیمیدر تهران و نفت آبادان در آبادان برگزار می شود و در صورتیکه کار به دیدار هفتم کشیده شود، این دیدار در تهران برگزار خواهد شد. 

پیش از این پتروشیمی به عنوان نخستین و با از پیش رو برداشتن شهرداری اراک راهی فینال مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور شده بود. 

کد مطلب 3588955
زینب حاجی حسینی

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