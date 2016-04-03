انفجار در جنوب شرق ترکیه ۶ کشته بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، انفجار بمب در استان «ماردین» واقع در جنوب شرق ترکیه منجر به مرگ پنج نظامی و یک نیروی امنیتی ترک شد.

این حمله نیز مانند اغلب حملاتی که در چند ماه گذشته در کشور ترکیه صورت گرفته است به اعضای حزب منحله کارگران کردستان (پ ک ک) نسبت داده می شود.

در حین حمله، قربانیان مشغول انجام وظیفه در یکی از عملیات های ضد پ ک ک بودند که در شهر «نصیبین» - از مناطق مشمول حکومت نظامی- در جریان بود.

این حمله درست به فاصله دو روز پس از آن صورت گرفت که انفجار یک خودرو بمب گذاری شده در شهر «دیاربکر» واقع در جنوب شرق ترکیه هفت کشته و ۲۷ زخمی بر جا گذاشت.

البته، مقامات ترکیه دیروز شنبه از دستگیری یکی از عوامل انفجار دیاربکر خبر دادند که مسئولیت آن را گروه پ ک ک بر عهده گرفت.

از سوی دیگر، در درگیری جداگانه ای که شب گذشته در استان ماردین و در منطقه «قیزیل تپه» صورت گرفت، یک شهروند عادی کشته و ۱۸ نفر دیگر زخمی شدند. این حمله نیز به پ ک ک نسبت داده می شود.

از تابستان گذشته همزمان با آغاز درگیری ها بین ترکیه و شبه نظامیان پ ک ک دستکم ۳۵۵ نفر از نظامیان ترک جان خود را از دست داده اند.