ناصر شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازیکنان ماهان تندیس قم برای شرکت در فصل جدید رقابتهای لیگ برتر فوتسال امید باشگاههای کشور معرفی شدند و این تیم فروردین و اردیبهشت امسال در دور گروهی به میدان میرود.
وی افزود: تیم فوتسال امید ماهان تندیس قم از روز شنبه ۲۱ فروردین کار خود را در دور رفت لیگ برتر فوتسال امیدهای کشور آغاز میکند و نخستین حریف این تیم پرسپولیس خوزستان است.
سرپرست تیم فوتسال امید ماهان تندیس قم گفت: ۱۷ بازیکن از این تیم مشخص شدهاند و تکلیف کادر فنی، سرپرستی، مربیان، تدارکات و پزشک تیم نیز مشخص شده و هدایت این تیم بر عهده علی شریفی است.
شریفی بیان داشت: علی شریفی فصل گذشته نیز هدایت تیم امید ماهان تندیس را بر عهده داشت و ۲ فصل پیش نیز تیمش را قهرمان لیگ برتر فوتسال امیدهای کشور کرد.
وی عنوان کرد: علیاکبر حسینپور، جواد سالاری، محمد زکی، مسلم اولادقباد، محسن رسولی و شهاب بشریدوست تعدادی از بازیکنان امید ماهان تندیس را در این مسابقات تشکیل میدهند.
سرپرست تیم فوتسال امید ماهان تندیس قم تصریح کرد: وحید نظافت، مجتبی ولیمنش، حامد خلیفات، حسین میرهای، مسعود داودآبادیفراهانی، ابوالفضل شیری، محمدرضا فتحخانی، محمدرضا بابائیان، امیرحسین آندوسی و مجید ضیایی سایر بازیکنان ماهان تندیس هستند.
شریفی گفت: مسابقات تیم امید ماهان تندیس در لیگ برتر امید برابر ۶ تیم دیگر مرحله گروهی در دور رفت در رشت و در دور برگشت به میزبانی اهواز برگزار میشود و ماهان تندیس به دنبال صعود به جمع ۴ تیم پایانی است.
سرپرست تیم فوتسال امید ماهان تندیس در گفتگو با مهر:
فهرست بازیکنان ماهانتندیس در لیگ برتر امید مشخص شد
قم - سرپرست تیم فوتسال امید ماهان تندیس قم گفت: فهرست بازیکنان ماهانتندیس در لیگ برتر فوتسال امید مشخص شد.
ناصر شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازیکنان ماهان تندیس قم برای شرکت در فصل جدید رقابتهای لیگ برتر فوتسال امید باشگاههای کشور معرفی شدند و این تیم فروردین و اردیبهشت امسال در دور گروهی به میدان میرود.
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