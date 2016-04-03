به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۲۱۲ نماینده مجلس آغاز شد.

اولین دستور کار جلسه علنی امروز رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک در مورد لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز همچنین به گزارش کمیسیون قضایی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح جرم سیاسی رسیدگی خواهند کرد.

رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت در مورد طرح یک فوریتی منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در فضای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای نیز در دستور کار جلسه علنی امروز قرار دارد.

وکلای ملت امروز همچنین به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی رسیدگی خواهند کرد.

رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل نیز در دستور کار جلسه علنی امروز قرار دارد.