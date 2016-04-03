باخت خانگی دردناکی بود/ در مورد راکیتیچ خطر نکردم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسا شنبه شب در ال کلاسیکو در حالی که با یک گل از رئال مادرید پیش بود در نهایت با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد. رئال در حالی گل دوم را به ثمر رساند که یک بازیکن کمتر داشت.

لوییس انریکه در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: این شکست ها می تواند به شما بیاموزد که چقدر بردن این همه جام دشوار است. بازیکنان می دانند که هر بازی چقدر می تواند دشوار باشد. آن هم مقابل حریفی که همان انگیزه ها و اهداف شما را دارد.

سرمربی بارسا افزود: آنچه برای ما در این بازی رخ داد می تواند در هر مسابقه ای اتفاق بیفتد. ما بیشتر بازی را در اختیار داشتیم و موقعیت هایی را هم خلق کردیم و نیمه نخست برتر از حریف بودیم. اما وضعیت خطرناکی بود و تیم ما در ۱۵ دقیقه پایانی در انتقال های توپ دچار مشکل بود.

انریکه گفت: شکست خانگی دردناکی بود. اما ما باید حرکت کنیم. باید برای رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا آماده شویم. بازی با اتلتیکو خیلی دشوار است. با این حال ما هنوز صدرنشین رقابتهای لالیگا هستیم و باید فشار را حفظ کنیم.

سرمربی بارسا در خصوص تعویض ایوان راکیتیچ گفت: ایوان یک کارت زرد داشت و ریسک بود که وی را داخل زمین نگه داریم. آردا توران را به زمین آوردیم تا بتوانیم بین خطوط بهتر بازی کنیم. او بداقبال بود چون بازی به گونه ای که باید پیش نرفت. اما این ورزش است و اشتباهات رخ می دهند و ما باید آنها را بپذیریم.

انریکه درباره هرناندس که اولین ال کلاسیکوی عمرش را سوت می زد گفت: من معمولا درباره داوران صحبت نمی کنم. این بازی های سنگین برای بازیکنان و داوران دشوار است.