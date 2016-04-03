به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا مصباحی مقدم دیشب در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما که به موضوع چرایی نام‌گذاری امسال به نام «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» اختصاص داشت، گفت:‌ سال های متوالی است که شعار انتخابی مقام معظم رهبری جنبه اقتصادی دارد، ایشان سیاست های اقتصاد مقاومتی را نیز ۲۹ بهمن سال ۹۲ البته برای اقدام و عمل ابلاغ فرمودند؛ چراکه مهمترین مشکل ما در کشور که برای همه مردم محسوس است؛ مشکلات اقتصادی از جمله تورم بالای ۱۰درصد است که تلاش دولت هم برای خروج از رکود نتیجه‌ای نداشته است.

نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: مقام معظم رهبری با نام گذاری امسال در حقیقت توجه ما را به ظرفیت های درونی معطوف داشته اند. البته ما شاهد آن اهتمامی که باید از سوی دولت برای تحقق این سیاست ها وجود داشته داشته باشد، نیستیم. در این میان، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس برای اجرا در سال های ۹۳ و ۹۴ به تصویب رسید؛ اما اجرایی نمی شود در صورتی که قاچاق به تولید ما به شکل جدی آسیب زده و تولید کنندگان ما در رنج هستند.

وی تصریح کرد: طرح هایی از جمله طرح شبنم که در دولت قبلی به منظور شناسایی کالای قاچاق به اجرا در آمد در این دولت از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ملغی اعلام شد و در حقیقت به قاچاق در کشور رسمیت بخشیده شد. از طرفی در بخش صنعت و معدن شاهد تعطیلی شهرک های صنعتی به علت نبود سرمایه در گردش هستیم .

به گفته مصباحی‌مقدم، یک میلیون میلیارد تومان نقدینگی در نظام بانکی وجود دارد که مشخص نیست بانک ها با این منابع چه می کنند؛ این در حالی است که به علت به کار نیفتادن این سرمایه‌ها در مسیر تولید، عظمی برای به کارگیری منابع در اقتصاد مقاومتی نمی بینیم. ما اقتصاد مقاومتی را برای این می خواهیم که مقاومتمان را در مقابل نظام سلطه جهانی ادامه دهیم و بنابراین باید فرهنگ مقاومت شکل بگیرد.

وی گفت: اقتصاد کشوری مانند عربستان سعودی که همه قدرت های دنیا با آنها همراه هستند، در حد بالایی ضربه پذیر است؛ زیرا اقتصاد این کشور بیش از ۹۰ درصد به نفت اتکا دارد و اگر روزی تحریم شود با مشکلات جدی مواجه خواهد بود؛ اما مشکلی ندارد زیرا قدرت‌ها آن را حمایت می‌کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: ما همواره از آنجایی که کشور را از چنگال نظام سلطه خارج کرده ایم با فشارهایی روبرو بوده ایم و باید برای ضد ضربه کردن اقتصاد، اقتصاد مقاومتی را در پیش بگیریم. یکی از نشانه های نبود عزم در دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی؛ لا یحه بودجه سال ۹۵ است؛ در حالیکه بر اساس سیاست های ابلاغی برنامه ششم دولت باید ۳۰ درصد درآمد ناشی از فروش نفت و گاز را به صندوق توسعه ملی واریز کند اما امسال این رقم را به ۲۰ درصد کاهش داده و واریز آن را نیز بهمن سال جاری اعلام کرده است یعنی اتکا به درآمد های نفتی که درست مقابل اقتصاد مقاومتی است.

در ادامه غلامرضا تاجگردون دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: اقتصاد ما در شرایطی قرار گرفته که رکود تداوم داشته و اگر رشد بخش کشاورزی را آمارها خارج کنیم، وضع رکود بدتر هم شده است به همین دلیل، نامگذاری امسال را به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، نگاههای بخشی به موضوع اقتصاد است و در این زمینه هماهنگی میان قوا و بخش های دولت بسیار اهمیت دارد.

وی با اشاره به میزان اهتمام دولت در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت:‌ اینگونه نیست که دولت عزمی برای اجرای این سیاست ها نداشته باشد بلکه ضعف هایی دارد که مانع از پیشرفت می شود بر این اساس باید ساختار و سازمان دهی خود را در برخی از امور تغییر دهد.