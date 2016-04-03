افزون بر ۹ میلیون تردد و ۲ میلیون تخلف در خراسان رضوی ثبت شد

جواد وحدتی فرد در گفت و گو با مهر با بیان اینکه در طرح نوروزی امسال و از روز ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۴ تا پایان روز سیزدهم فروردین ماه جاری افزون بر ۹ میلیون خودرو در محور های استان تردد داشتند اظهار کرد: بر اساس اطلاعات دریافتی از ۹۶ دستگاه تردد شمار نصب شده در محورهای مواصلاتی استان خراسان رضوی این رقم در مقایسه با مدت مشابه طرح نوروزی ۱۳۹۴، شش درصد افزایش داشته است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی ادامه داد: بیشترین حجم تردد در این مدت مربوط به محورهای مشهد-چناران و آزادراه مشهد-باغچه بوده است.

وی افزود: طی این مدت همچنین تعداد دو میلیون و ۷۰ هزار تخلف فاصله غیر مجاز در همه محورهای مواصلاتی استان خراسان رضوی ثبت شده است که این رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه درصد افزایش را نشان می دهد.

رئیس كمیته حمل و نقل ستاد خدمات سفر خراسان رضوی همچنین از جابجایی ۶۰ درصد از مسافران نوروزی از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی خبر داد و گفت: طی ۱۸ روز طرح نوروزی و تا پایان روز سیزدهم فروردین ماه جاری، در مجموع یک میلیون و ۶۲ هزار و ۹۶۷ زائر و مسافر با ۴۴ هزار و ۷۰۷ وسیله نقلیه از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای به استان خراسان رضوی وارد شدند.

وی ادامه داد: از این تعداد، ۷۹۰ هزار و ۷۶۲ نفر با ۳۳ هزار و ۲۹۳ وسیله نقلیه عمومی به مشهد مقدس سفر کردند.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی گفت: همچنین طی این مدت یک میلیون و ۹۴ هزار و ۱۷۰ مسافر با ۴۶ هزار و ۹۷۶ وسیله نقلیه از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای از استان خراسان رضوی خارج شدند که از این تعداد ۸۰۴ هزار و ۵۹۹ نفر با ۳۴ هزار و ۳۲۵ وسیله نقلیه میزان خروجی از مشهد بوده است.

وی افزود: طی این مدت ۶۰ درصد مسافران و زائران ورودی و خروجی استان خراسان رضوی با ناوگان حمل و نقل عمومی، از طریق جاده، ۱۳ درصد هوایی و ۲۷ درصد به صورت ریلی سفر کردند.

وحدتی فرد اظهار داشت: همچنین طی این مدت هشت میلیون و ۹۹۹ هزار و ۱۳۶ مسافر و زائر با دو میلیون و ۲۴۹ هزار و ۷۸۴ وسیله نقلیه شخصی به خراسان رضوی سفر کردند که از این تعداد پنج میلیون و ۵۳۰ هزار و ۶۰ نفر عازم مشهد مقدس شدند.

وی اضافه کرد: در این مدت همچنین ۹ میلیون و ۲۵۸ هزار و ۲۰۴ مسافر و زائر با دو میلیون و ۳۱۴ هزار و ۵۵۱ وسیله نقلیه شخصی از خراسان رضوی خارج شده اند که از این تعداد پنج میلیون و ۶۵۹ هزار و ۴۵۲ نفر میزان خروجی از مشهد بوده است.

رئیس كمیته حمل و نقل ستاد خدمات سفر خراسان رضوی خاطرنشان کرد: طرح جابجایی مسافران و زائران نوروزی تا پایان روز یکشنبه ۱۵ فروردین ماه جاری ادامه دارد.