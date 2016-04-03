اظهار امیدواری برای تصویب قانون سازمان های مردم نهاد در مجلس

مدیرکل مشارکت های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تشکل های اجتماعی در کشور خلاء قانونی دارند، افزود: در حوزه سازمان های مردم نهاد بر اساس آیین نامه مصوب سال ۱۳۸۴ در حال فعالیت هستیم اما کاستی نبود قانون در این زمینه احساس می شود.

رضا حجتی ادامه داد: نخستین لایحه در موضوع فعالیت سازمان های مردم نهاد سال ۹۳ از سوی وزارت کشور تهیه و در دولت تصویب شد اما هنوز برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه نشده است. امیدواریم این لایحه امسال به مجلس ارائه شود و به تصویب مجلس و شورای نگهبان برسد تا برای نخستین بار تشکل های اجتماعی و سمن ها در کشور دارای قانون شوند.

وی با اشاره به اینکه تصویب قانون در حوزه سازمان های مردم نهاد اتفاق بزرگی است، اضافه کرد: اگر قانون فعالیت تشکل های اجتماعی در مجلس جدید تصویب شود، روند تشکیل و فعالیت سمن ها در کشور رسمی، منضبط و نهادینه می شود.