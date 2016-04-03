درگیریها در قره باغ موجب نگرانی شدید ایران است/توصیه به توقف فوری

به گزارش خبرگزاری مهر، با تشدید درگیریهای اخیر در منطقه قره باغ، حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از طرفین منازعه خواست درگیری ها را متوقف کنند.

جابری انصاری گفت: در حالی که منطقه شاهد اقدامات ویرانگر گروه های افراطی بوده و نیازمند آرامش و استقرار است، دریافت اخبار نگران کننده از تشدید درگیری ها در منطقه قره باغ میان آذربایجان و ارمنستان موجب نگرانی شدید جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: ما هر دو همسایه شمالی خود را به خویشتنداری و پرهیز از هرگونه اقدامی که شرایط را سخت تر می کند دعوت کرده و به آنان توصیه می کنیم با توقف فوری درگیری ها، همه تلاش خود را برای بازگشت آرامش و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در چارچوب گروههای صلح و سازمان ملل بکار گیرند.