روادید مرادی صادر شد/ حضور وزنه بردار ایران در گزینشی المپیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، پس از مطرح شدن مباحث متعددی که بر سر برطرف شدن یا نشدن مشکل بازنشستگی سهراب مرادی ملی پوش ۹۴ کیلوگرم تیم ملی وزنه برداری ایران در طول یک سال گذشته وجود داشت، سرانجام رایزنی ها جواب داد تا سهراب مرادی با صدور مجوز حضورش در دومین رویداد گزینشی المپیک (کلمبیا ۲۰۱۶) قطعا به یکی از امیدهای طلایی وزنه برداری ایران برای کسب مدالی خوشرنگ در ریو تبدیل شود.

برهمین اساس و با توجه به مذاکراتی که علی مرادی با تاماش آیان رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری در طول یک سال گذشته به صورت مکتوب و حضوری داشتند، در نهایت فدراسیون جهانی وزنه برداری به مسئولان وزنه برداری کشورکلمبیا (میزبان برگزاری آخرین تورنمنت گزینشی بازی های المپیک ۲۰۱۶ در قاره امریکای جنوبی) مجوز داد تا با ارسال دعوتنامه رسمی به فدراسیون وزنه برداری ایران، روادید حضور سهراب مرادی را در این تورنمنت گزینشی المپیک صادر کنند.

بنابراین گزارش، سهراب مرادی می تواند پس از حضور درتورنمنت بین المللی فجر( ۹تا ۱۳ خردادماه ۹۵ درتهران) بلافاصله عازم کشور کلمبیا و شهر «برنکوئیلا» میزبان برگزاری تورنمنت گزینشی بازی های المپیک ۲۰۱۶ ریو در قاره آمریکای جنوبی شده و با این حضور شانس به دست آوردن دوبنده تیم ملی و المپیکی شدن خود را مسجل کند.

گفتنی است، تورنمنت بین المللی کلمبیا از تاریخ ۴تا۱۱ ژوئن (۱۵تا ۲۲ خردادماه ۹۵) و بلافاصله پس از اتمام تورنمنت بین المللی فجر ایران برگزار می شود. بنابراین با توجه به اینکه هر وزنه بردار برای حضور در بازی های المپیک باید قطعا تا قبل از اعزام به ریو حتما در دو رویداد گزینشی حضور داشته باشد، سهراب مرادی می تواند پس از شرکت در جام فجر و تورنمنت کلمبیا مجوز المپیکی شدن خود را به دست بیاورد.