«عمار حکیم» تغییرات کابینه عراق را «گامی ناقص» توصیف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «سید عمار حکیم» رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق امروز یکشنبه در سخنانی از اقدام «حیدر العبادی» نخست وزیر این کشور در نحوه تغییر وزرای کابینه انتقاد کرده و گفت: اقدام صورت گرفته، «گامی ناقص» محسوب می شود.

بر اساس این گزارش، وی با بیان اینکه ملاحظات بسیاری نسبت به تغییرات ایجاد شده در کابینه عراق وجود دارد، گفت: تغییرات کابینه عراق به هیچ وجه موفق نبوده است.

سید عمار حکیم در ادامه اظهار داشت: پارلمان عراق و جریان های سیاسی در این کشور انتظار چنین تغییراتی را نداشتند و این اقدام به نوعی برای آنها غیرمنتظره بود.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق همچنین تصریح کرد: با جدیت تمام عملیاتی شدن کامل بسته اصلاحی در یک بازه زمانی معین را پیگیری می کنیم.

گفتنی است، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق روز پنجشنبه هفته گذشته تغییرات گسترده ای را در کابینه خود به عنوان اولین گام در راستای اجرایی شدن اصلاحات در این کشور ایجاد کرد.