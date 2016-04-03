به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری و نامگذاری سال ۹۵ به نام سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، گفت: رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در طلیعه سال نو، توانمندی اقتصادی را اولویت اول کشور دانستند که تشخیصی بسیار دقیق و سنجیده است.
وی ادامه داد: امروز ایران از قدرت بازدارندگی خوبی برخوردار بوده و دارای جمعیت مناسب، منابع طبیعی و نیروی انسانی کارآمد است. نقطه آسیبپذیر کشور، ناکارآمدی اقتصادی است.
لاریجانی تصریح کرد: رهبری معظم به درستی اولویت کشور را در اقتصاد مولد و زاینده دانستند که در پناه اقتصاد مقاومتی، این توان حاصل میگردد.
وی گفت: مجلس شورای اسلامی این مسیر را تنها راهحل مشکلات کشور را میداند و در سالهای اخیر قوانین مهمی را برای رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار به تصویب رساند تا تسهیلات مناسبی را جهت اجرای اقتصاد مقاومتی به دولت ارائه کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ابتدای سال که باید بودجه سال ۹۵ به تصویب برسد، تلاش کرد تا در جهت تولید و رونق صادرات، فرصتهای جدیدی ایجاد کند.
لاریجانی ابراز امیدواری کرد خداوند سال جدید را برای مردم ایران قرین سعادت کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شکوه نوروز که در سفرهای زیارتی و تفریحی بسیاری از مردم دیده میشد، با وظیفهشناسی خدمتگزارانی از نیروی انتظامی، وزارت راه، وزارت بهداشت، هلال احمر، سازمان میراث فرهنگی و محیط زیست همراه بود.
وی تصریح کرد: به خصوص نیروهای مسلح که امنیت کشور را فراهم نمودند، هم در شرایط بسیار پرماجرای منطقه که اقدامات تروریستی مختلفی در ترکیه، پاکستان، عراق و بلژیک شاهد بودیم.
رئیس مجلس از خدمات ارزشمند همه نیروهای فداکار که در این ایام تلاش چشمگیری داشتند، سپاسگزاری کرد و گفت: بیتردید برای نظام و ملت ما مایه مباهات است که ایران عزیز در این شرایط سخت امنیتی منطقه به فضل الهی از امنیت پایداری برخوردار است و این نعمت در پناه همبستگی ملت در دفاع از آرمانهای انقلاب و استواری در این راه و هدایتهای رهبر معظم و قدرت دفاعی امنیتی کشور به دست آمده است.
لاریجانی با ملتهای حادثهدیده تروریستی ابراز همدردی کرد و گفت: چه باید گفت و از دست که باید نالید که این فجایع نتیجه جهالت، نااهلی و شقاوت بسیاری از کشورهای غربی و عربی منطقه است که در سالهای گذشته به طمع استفاده ابزاری از تروریستی آنها را ایجاد و به تقویت آنها پرداختهاند و امروز با حجم زیاد و متنوع این موجودات خطرناک مواجه شدهاند.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران از سالها پیش این خطر را درک کرد و به دیگران گوشزد نمود و در حد استطاعت خود با این گروههای تروریستی مبارزه نمود.
لاریجانی ادامه داد: امروز ایران به دولت عراق و سوریه در مبارزه با تروریستها کمک میکند تا اولا امنیت کشور حفظ شود، ثانیا شر تروریستها از سر کشورها کم شود.
رئیس مجلس تصریح کرد: باید بر این نکته دقت داشت که روحیه مجاهدانه و توانمندیهای دفاعی عامل اصلی ثبات و قدرت ما در سرکوب تروریستهاست.
باید در تقویت بنیه دفاعی مخصوصا بعد موشکی مُصر باشیم
وی تاکید کرد: بهانهجوییهای برخی کشورهای غربی در مسئله اخیر موشکی ایران گرچه ناشیانه و از نظر حقوقی بیمقدار است، اما از سیاست درازمدت آنها حکایت میکند که نمیخواهند جمهوری اسلامی مقتدر امنیتساز منطقه باشد.
عضو شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: به همین جهت باید در تقویت بنیه دفاعی کشور مخصوصا بعد موشکی مُصر باشیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنرانی خود با اشاره به درگیریهای قرهباغ گفت: در دو روز اخیر شاهد درگیریهای جدیدی در منطقه قرهباغ در مرز آذربایجان و ارمنستان بودیم که نگرانیهای جدیدی در منطقه ایجاد نموده است.
درجه بحران در منطقه بالاست/منطقه جنگ در قرهباغ را برنمیتابد
وی ادامه داد: درجه بحران در منطقه آنقدر بالا رفته است که جنگ جدید را برنمیتابد.
لاریجانی از پارلمانهای کشورهای ارمنستان و آذربایجان خواست بر آتشافروزی جدید مسلط شده و از طریق مذاکرات اختلافات جدید را حل کنند.
همت پرهزینه جوانان فلسطینی بر بیغیرتی ماجراجویانه عربستان در یمن شرف دارد
رئیس مجلس با اشاره به تشدید بحران امنیتی در فلسطین گفت: تشدید بحران امنیتی در فلسطین نشاندهنده این معناست که جوانان فلسطینی از فشار بیحد رژیم صهیونیستی تحمل خویش را از دست دادهاند.
وی با اشاره به استفاده جوانان فلسطینی از سلاح سرد برای دفاع از خود گفت: جوانان فلسطینی با سلاح سرد به جنگ با دشمن صهیونیستی در دفاع از خود پرداختهاند. این روش جدید آرامش را از صهیونیستها ربوده است.
لاریجانی تصریح کرد: اضطراب رژیم صهیونیستی از کشتههای خود امیدواری را در این روش مبارزه افزون نموده است.
رئیس مجلس گفت: افسوس که در شرایطی که سعودیها با مدرنترین سلاحها بمبهای متنوع را بر سر مردم مسلمان یمن فرود میآورند، باید ملت فلسطین با چاقو از خود دفاع کند.
وی تصریح کرد: این همت پرهزینه بر آن بیغیرتی پرماجرا شرف دارد و پیروزی از آنِ ملت فلسطین است.
لاریجانی اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی پیروزیهای اخیر ملت و دولت سوریه را در مبارزه با تروریستها تبریک میگوید و امیدوار است این تحولات عمیق میدانی، معارضین سرخوشِ مذاکرات کذایی صلح سوریه را از دامگه شیاطین غرب و عرب به خود آورد.
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