۲۰۰۰ سرود برای زائران و گردشگران در اماکن عمومی مشهد اجرا شد

مجتبی ذبیحی به مهر گفت: روزانه تعداد ۱۵۰ سرود در ایام نوروز و در اماکن تفریحی و گردشگری مشهد به مدت ۱۵ روز به اجرا درآمد.

وی افزود: این برنامه ها از ۲۸ اسفند تا ۱۳ فروردین به مدت ۱۵ روز در ۳۰ نقطه شهر مشهد از ساعت ۱۵ عصر تا ساعت ۲۰ شامگاه در معرض دید گردشگران قرار گرفت.

وی با بیان اینکه تعداد ۹ گروه سرود در این طرح فعالیت داشتند ادامه داد: قریب یک سال است که خانه سرود در شهرداری مشهد راه اندازی و طرحی جدید به نام «اجرای سرودهای پاتوقی»از بهمن ماه سال گذشته به مرحله اجرا درآمده است.

ذبیحی با اشاره به اجرای گروه های سرود در نقاط مختلف شهری از جمله پایانه های مسافربری، بازارهای سطح شهر، خیابان های پر ازدحام، تفرجگاه کوهسنگی و پارک ملت افزود: این سرودها با مضامین عید نوروز، مهمان نوازی، بهار، امام رضا(ع) و غیره به اجرا درآمدند.

وی بیان داشت: بازار فردوسی مشهد، بازار ۱۷ شهریور، پروژه آرمان، پروژه امید و بازار مرکزی و کوهسنگی از جمله مکان هایی بودند که بیشترین استقبال را از سوی مردم در اجرای «سرودهای پاتوقی» داشتند.