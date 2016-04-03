به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، ارتش سوریه که از چندی پیش عملیات آزادسازی شهر «القریتین» در حومه استان حمص را کلید زده است، همچنان به پیشروی های خود به سمت این شهر ادامه می دهد.

بر اساس این گزارش، به دنبال این پیشروی ها نظامیان ارتش سوریه بر تمامی تپه های واقع در اطراف شهر «القریتین» مسلط شدند.

شاهدان عینی اعلام کرده اند که هم اکنون شهر «القریتین» از ۳ محور به محاصره ارتش سوریه در آمده است.

در همین حال، جنگنده های ارتش سوریه مواضع تروریست های تکفیری داعش در شهر «القریتین» را پس از محاصره آن از ۳ محور، هدف سنگین ترین حملات هوایی قرار داده اند.

این تحولات در حالی است که عملیات ارتش سوریه برای پاکسازی مناطقی در استان حلب و حومه آن همزمان با عملیات آزادسازی «القریتین» ادامه دارد.